Anestol pomad nedir, ne işe yarar? Anestol pomad etki süresi ne kadar?

Anestol pomad nedir, ne işe yarar? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle kadınların kullandığı krem glikol 1500, polietilen glikol 6000, propilen glikol içerir. Doktor tavsiyesi üzerine alınan kremin en büyük özelliği lokal uyuşturucu etkisinin olmasıdır. Bunun yanında cilt kuruluğuna iyi geliyor ve basur ağrısını dindiriyor. Peki Anestol pomad etki süresi ne kadar? Anestol pomad nedir, ne işe yarar?

ANESTOL POMAD NEDİR?

Ciltte lokal uyuşturucu etkisi olan Anestol pomad içeriğinde glikol 1500, polietilen glikol 6000, propilen glikol bulunuyor. Uygulandığı bölgede etkisi kısa sürede hissedilir. Vücutta kaşıntı, dudak çatlağı, iğneli epilasyonda acıyı en aza indirmek için kullanılır.

ANESTOL POMAD NE İŞE YARAR?

Anestol pomad kremi günde 2 3 kez sürmelisiniz. Kremi fazla uygularsanız farklı etkilere sebep olabilir. Mutlaka doktor tavsiyesi üzerine kullanılması gereken Anestol pomad deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, dudak çatlakları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, ve ağrılarına iyi geliyor. Bunun yan sıra ilk gece korkusu yaşayanlar tercih edebilir. Dövme yaparken acıyı hissetmemeniz için etkili olur.

ANESTOL POMAD AĞDA ÖNCESİ NASIL KULLANILIR?

İğneli epilasyon veya ağda öncesinde Anestol Pomad kullanılabilir. Anestol Pomad kremi lokal uyuşturucu olarak kullanılır.

ANESTOL POMAD ETKİ SÜRESİ NE KADAR?

Anestol Pomad etki süresi 5- 10 dakika arasında değişebilir. Vücudun reaksiyonuna göre değişiklik gösterir.

ANESTOL POMAD REÇETESİZ SATILIR MI?

Anestol Pomad kremini uzman doktor tavsiyesi üzerine almalısınız. Reçetesiz de alabilirsiniz.

ANESTOL POMAD VAJİNADA NASIL KULLANILIR?

Kadınlar ağda yaparken acıyı yok etmek için sıklıkla tercih ettiği anestol kremi kullanır.