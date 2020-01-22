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’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

’in Hubei bölgesinde ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Öte yandan 440 kişinin virüs taşıdığı tespit edildi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 10:11 ABONE OL
Çin’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Çin'in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 440'a ulaştığı belirtildi. Çin medyası, virüsün ortaya çıkardığı belirtilerin Tayvan ve ABD'de de görüldüğünü duyurdu.

'ÇİNLİ TURİSTLER GİREMEZ'

Japonya'nın Hakone kasabasında mağaza sahibinin kapıya astığı, 'Çinli turistler giremez' yazısı, sosyal medyada tepki çekti. South China Morning Post'taki habere göre mağaza sahibi, "Kendimi korumak istiyorum. Çinli turistlerin dükkanıma girmesini istemiyorum" dedi.

Bu besinin kan damarlarını daralttığı ortaya çıktı!

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Çin’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
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