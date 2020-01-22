Corona virüsü Türkiye'ye gelebilir mi? Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü adı ile bilinen salgın tüm dünyada gündem haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü birçok insanın ölümüne yol açan bu hastalık ile ilgili kriz zirvesi düzenlemesi çağrısında bulunurken Akciğer hastalılarına neden olan bu salgın ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İlk aşamada yüksek ateş ve öksürük gibi basit belirtiler ile kendini gösterse de ilerleyen durumlarda kişilerde böbrek yetmezliği gibi ölümcül hastalıklara neden oluyor. Peki, Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye gelebilir mi?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR, TÜRKİYE'YE GELEBİLİR Mİ?

Ocak 2020'de salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir ifadeleri kullanıldı.

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