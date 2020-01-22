Diş buğdayı hazırlıkları nasıl yapılır? Diş buğdayı neden ve ne zaman yapılır?

Geçmişten günümüze gelene kadar birçok farklı gelenek ve kültür taşınmış, ailesel ve kişisel olarak bunları uygulamışızdır. Bu geleneklerden bir tanesi de diş buğdayıdır. Bebeklerin ilk defa dişleri çıktığı zaman uygulanan bu gelenek herkes tarafından yapılmasa da yapanlar da vardır. Farklı konseptlerde yapılan uygulamaları da mevcuttur. Anneler tarafından araştırılan konulardan biri olan diş buğdayı nasıl yapılır? Diş buğdayı adetleri nelerdir?

DİŞ BUĞDAYI NEDİR?

Eski bir Anadolu geleneği olan diş buğdayı bebeklerin ilk kez dişleri çıktığında yapılan bir gelenektir. Günümüze kadar gelse de hemen hemen herkes bu geleneği uygulamaz.

DİŞ BUĞDAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

Badem

Fındık

Ceviz

Nar

Renkli şekerler

4 su bardağı buğday

Hazırlanışı

Buğday ve nohut bir gece önceden suya konulur. İyice yıkanıp tuzlandıktan sonra bol suda haşlanır. Kıvama gelince ocağın altı kapatılır. Ilındıktan sonra tencereden alınır ve büyük bir kaseye boşaltılır. Küçük parçalar halinde doğranan kuru meyveler ile dövülmüş çerezler eklenip karıştırılır. Servis kaplarına koyulup ikram edilir.

DİŞ BUĞDAYI NEDEN YAPILIR?

Eski zamanlardan beri bir gelenek olan diş buğdayı vatandaşlar tarafından merak edildi. Özellikle diş buğdayının amacı bebeklerin dişlerinin buğday gibi sağlıklı olması, hayatının bereketli olması gibi sebeplerden ötürü yapılmaktadır.

DİŞ BUĞDAYI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILIR?

Bebeklerin ilk kez diş çıkardığı zaman diş buğdayı yapılır. Her bebek farklı zamanlarda diş çıkardığında diş buğdayı partisi zamanları da buna göre değişmektedir.

DİŞ BUĞDAYI ADETLERİ NELERDİR?

Diş buğdayı hazırlamak

Pişirirken normal kıvamda olması

Kalan kısmının bereket için kuşlara ya da apartmandaki komşulara dağıtılması

Bebeğin üzerine bez serilip çeşitli meslekleri simgeleyen objeler konulması (makas, kitap,kaşık, boya vb)

Bebeğin ilk diş çıkardığını gören kişinin bebeğe hediye alması

DİŞ BUĞDAYI HAZIRLIKLARI

Bebeğin ilk dişinin görünmesi ile birlikte hazırlıklar başlar. Bebeğin giyeceği kıyafetlerden tutun da ikram edilecek ikramlıklara ve adetlere varana kadar hazırlıklar yapılır. Bebeğe hediyeler alınır. Bebeğin başının üzerinde buğdaylar toplanır. Bu durum bebeğin dişlerinin inci gibi, tek sıra ve düzgün olması için yapılması düşünülen bir gelenektir. Bebeğin başının üzerine bez serilir ve çeşitli meslek gruplarından objeler konulur. Hangi mesleklerden olabileceğine dair fikir yürütülür.

DİŞ BUĞDAYI PARTİSİ MALZEMELERİ

Kitap

Kalem

Makas

Cetvel

Kaşık

Steteskop

Boya