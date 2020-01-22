Dişlerde oluşan çürümelere dikkat

Dentinin ise dişin en büyük tabakası olduğunu ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırdığını belirten Oygur, "Dentinin bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynar. Dentin tabakasının altında diş pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur. Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir.

EĞER ÇÜRÜK DİŞİN PULPASINA ULAŞMADIYSA...

Eğer çürük dişin pulpasına ulaşmadıysa çürük temizlenir. Yerine bir kaide üzerine direk olarak kompozit dolgu yapılabilir ya da direk olarak ölçü alınarak porselen dolgu(porselen inley) ya da kompozit inley dolgularla restore edilir. Ancak çürük pulpaya ulaştıysa endodontik (kanal tedavisi) yapılır" şeklinde konuştu.