Düşük nedir, belirtileri nelerdir? Düşük nasıl hissedilir?

Erken hamilelikle ilgili yaygın oluşan etkenlerden bir tanesi düşüktür. Hamileliklerin yaklaşık dörtte biri düşükle sonuçlanmaktadır. İlk birkaç ayda görülebilir. Eğer 20 haftalıktan sonra hamilelik biterse ölüm doğum, öncesinde biterse düşük olarak adlandırılır. Vajinal akıntı ya da kanama, vajinadan sıvı gelmesi, ağrı ve sancı girmesi, karın ve bel bölgesindeki ağrılar gibi pek çok belirtisi vardır. Anne adayları hormonal değişimler sebebi ile bu tür endişe ve kaygılar taşımaktadırlar. Bu konu üzerinde araştırma yapanlar konuya yönelik tüm detayları araştırıyorlar. Buna göre; tekrarlayan düşük nedir? Düşük neden olur?

DÜŞÜKTE GELEN PARÇALAR NASIL OLUR?

Vajinadan şekilsiz doku parçaları gelir. Bu parçalar mutlaka doktorun görmesi gereken parçalardır. Yapılacak tahlil sonucuna göre düşük olup olmadığı anlaşılır. Doku plasenta dokusu ise dış gebelik olasılığı ortadan kalkmış olur.

TEKRARLAYAN DÜŞÜK NEDİR?

Hamileliğin 20.haftasın önce gerçekleşen iki ya da daha fazla oluşan düşüğe tekrarlayan düşük denir. Düşük yapmanın birçok nedeni olsa da en belirgin özelliği genetik faktörlerdir. Hamileliğin en sık görülen komplikasyonu düşüktür. Birçok kadın bazen adet kanaması zannederek düşük yaptığını fark etmeyebilir. Böyle durumlarda mutlaka doktor kontrolüne başvurulmalıdır.

DÜŞÜK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vajinal akıntı ya da kanama

Vajinadan gelen sıvılar ya da doku parçaları

Ağrı veya kanama olmaksızın vajinadan su boşalması

Karın veya kasık bölgesine ağrı ya da sancı

DÜŞÜK NEDEN OLUR?

Düşük neden olur sorusunun yanıtı kesin olarak bilinmemektedir. Bu durumun çeşitli sebepleri vardır. Bazen genetik faktörler, bazen başka tip sorunlar düşüğe sebep olmaktadır. Erken düşük görülmesindeki en belirgin bulgu, embriyonun gelişimindeki anormalliklerdir. Bebeğin kromozomlarındaki sorunlar, ebeveynlerinden değil embriyonun bölünmesi ve gelişmesi sırasında tesadüfen oluşan sıkıntılardan kaynaklanmaktadır.

Düşüğe neden olan sıkıntılardan bazıları:

Boş gebelik (su gebeliği)

Ceninin rahim içinde ölmesi

Mol gebelik (üzüm gebeliği)

Annenin sağlık durumu

DÜŞÜK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kendi haline bırakarak tedavi

Doğal akışında seyretmesine izin verilirse embriyo ölümünün saptanmasından 2 hafta içinde gerçekleşir ancak 3-4 hafta sürdüğü de görülebilir. Bu durumun ismi kendi haline bırakarak tedavi olarak adlandırılır.

Tıbbi tedavi

Gebelikte düşük teşhisinde sonra sürecin hızlanması adına vücudun gebelik dokusunun ve plasentanın dışarı atılması adına ilaç gerekebilir.

Düşük hapları ağızdan alınabilir ancak etkisinin arttırılması isteniyorsa ve yan etkilerin azaltılması gerekiyorsa vajinal yoldan da ilaçların uygulanması önerilebilir.

Böyle durumlarda düşük evde görülür. Bu durum zamanlaması değişebilmektedir.

Cerrahi tedavi

Düşük tedavisinin bir çözümü de cerrahi tedavi olarak bilinir. Dilatasyon ve küretaj denilen bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sırasında rahim ağzı genişletilir ve rahmin içindeki doku vakumla çekilip çıkarılır. Uzun bir aletle rahim duvarı kazılır.

TEKRARLAYAN DÜŞÜKTE HANGİ TESTLER YAPILIR?

Kan testleri

Bebekteki anormallikler için yapılan testler

Rahim yapısı anormallikleri için yapılan testler

Enfeksiyon testleri

KANAMA OLMADAN DÜŞÜK OLUR MU?

Genellikle düşük belirtileri; vajinal kanama, ağrı ya da doku parçalarının gelmesidir. Ancak kanama olmadan da düşük olabilmektedir. Ağrı ya da kanama yoksa vajinadan su fışkırıyorsa bu durum düşük habercisi olabilmektedir.