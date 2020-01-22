Emla krem nedir, ne işe yarar? Emla krem kullanımı nasıldır?

Emla krem nedir, ne işe yarar? Sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Ciltte uyuşma ve bölgesel anestezi etkisi olan emla kremi doktor tavsiyesi üzerine almalısınız. Ağda, iğneli epilasyon gibi işlemler öncesinde kullanılan krem ağrıyı hafifletiyor. İçerisinde bulunan Lidokain ve Prokain bölgesel uyuşma etkisi gösterir. Çocukların küçük yaşta kulaklarını deldirmek istiyorsanız ve acısız olmasını istiyorsanız Emla kremi kullanabilirsiniz. Peki Emla krem etkisi ne kadar sürer? Emla krem nasıl sürülür?

EMLA KREM NEDİR?

Emla krem bölgesel anestezi ve ciltte uyuşma etkisiyle bilinir. Sürüdüğü bölgede acıyı azaltması sebebi ile sıklıkla tercih edilen emla kremi epilasyon sırasında acıyı azaltmak için, genellikle derinin ince olduğu kol veya kaş gibi yerdeki tüyleri alırken acıyı en aza indirir. İçerisinde bulunan Lidokain ve Prokain gibi bileşenler kremin lokal uyuşturucu etkisinde yararlıdır.

EMLA KREM NE İŞE YARAR?

Emla kremi kullanmadan önce mutlaka uzman doktordan onaylı olmalıdır. Ciltte tahriş veya ize neden olursa müdahale edilmelidir. Emla krem, derinin ince olduğu kısımlarda kullanılan ve acısız bir ağda geçirmek isteyen kadınlar için vazgeçilmez bir üründür. Ağda ve iğneli epilasyon öncesi emla krem kullanılır. Kaş alımı sırasında acısız bir işlem sağlar.

EMLA KREM NASIL SÜRÜLÜR?

Emla krem vücudunuzda uygulamak istediğiniz bölgeye 45 dk sürüp beklemeniz gerekmektedir. İğneli epilasyon, ağda veya lazer öncesi streç filmle vücut sarılmalı ve 45 dk sonra işlem yapılmalıdır.

EMLA KREMİN HAMİLELİKTE KULLANIMI NASIL OLUR?

Emla kremin hamilelikte kullanımı doktor tavsiyesi üzerine olmalıdır.

EMLA KREM KAÇ DAKİKA BEKLETİLİR?

Emla krem yaklaşık 40-45 dakika bekletilir.

EMLA KREM ERKEKLERDE KULLANIMI NASIL OLUR?

Emla krem his kaybı oluşturduğu için erkeklerde geciktirici olarak kullanılabilir.