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'in hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kaçış Sendromu hastalığı nasıl ve neden olur?

Ülkemizde adı ile duyulan ve dünya üzerinde çok nadir kişilerde görüldüğü bilinen , ünlü şovmen son olarak geçtiğimiz günlerde fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu. Vatandaşlar tarafından ise şovmenin rahatsızlığına neden olan bu hastalığın detayları merak edilmeye başlandı. Damarlarda orantısız büyüme veya küçülme olarak tanımlanabilen bu hastalık ile ilgili olarak vatandaşlar tarafından “?” sorusu araştırma konusu haline geldi. Peki, Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in hastalığı , belirtileri nelerdir? Mehmet Ali Erbil’in hastalığı nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:54 ABONE OL
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Kaçış Sendromu hastalığı nasıl ve neden olur?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü şovmenin tekrar hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelen bu hastalık damarlarda meydana gelen ancak hastanın vücudu için birçok tehlikeli sonuç doğurabilen bir rahatsızlıktır. Dünyada nadir olarak görülen bu hastalık Kaçış sendromu nedir şeklinde aratılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu dünya genelinde çok nadir görülmekle birlikte tıp literatüründe halen birçok araştırmaya konu olan bir hastalıktır. Damarların dışına protein, mineral ve sıvı geçişi olması nedeniyle ciddi şok tablolarına neden olan bu hastalıkta, damarların içinden vücudun çeşitli kısımlarına sıvı kaçışında rol oynayabilecek çeşitli olasılıklar üzerine durulsa da hastalığın oluşumuna yol açan kesin nedenler tam olarak bilinmez.

Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir. Bu anda acil olarak hastaya müdahale edilmemesi durumunda kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilecek ciddiyete sahiptir.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu hastalığının tanısının koyulduğu bireylerde çoğunlukla yıllar boyunca herhangi bir belirti görülmez ve kişi normal bir şekilde hayatını sürdürür. Nedeni bilinmeyen bir şekilde oluşan ataklar sonucunda hastalığın belirtileri ortaya çıkar. Bu durum hastada ayda bir tekrarlayabileceği gibi bazen bir ataktan sonra bir sonraki atağın ortaya çıkması yıllar sonra gerçekleşebilir. Genellikle tekrarlayan şoklar ile kendini gösteren kaçış sendromunda krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyon benzeri belirtilere rastlanabilir. Bunlar ateş yükselmesi, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerdir. Bunun haricinde hastalığın aktifleştiği dönemlerde görülen en yaygın belirtiler şunlardır:

  • Tansiyon düşüklüğü
  • Kanın yoğunlaşması
  • Baş dönmesi
  • Karın ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • Vücudun belirli bölgelerinde oluşan şişlikler
  • Bağırsaklarda ödem oluşumu
  • Karında asit birikmesi
  • Şok

Yukarıdaki belirtilere ek olarak kaçış sendromu hastalarında aynı zamanda damar dışına sıvı difüzyonu nedeniyle kalp ve akciğer zarında sıvı birikmesi geliştiğinden kalp ve akciğer yetmezliği görülebilir ve buna bağlı olarak da yaşamı tehdit eden tehlike durumları ortaya çıkabilir

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Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Kaçış Sendromu hastalığı nasıl ve neden olur?
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