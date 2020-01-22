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T hücresiyle tüm türleri yok edilebilecek

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Galler'deki Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, laboratuvar ortamında akciğer, deri, kan, kolon, meme, ilik, prostat, rahim, böbrekteki kanserli hücreleri vücutta bulunan T hücreleri sayesinde yok etmeyi başardı. Bağışıklık sistemini harekete geçiren T hücresinin, sağlıklı doku ve hücrelere zarar vermediği tespit edildi. Tedavi sürecinde kanser hastasından kan örneği alınıyor. Kandaki T hücreleri çıkarılıp, genleriyle oynanarak kanserli hücreleri bulan reseptörlere dönüştürülüyor ve tekrar hastaya enjekte ediliyor.
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T hücresiyle tüm kanser türleri yok edilebilecek
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