Bu vitamin tam bir kanser savaşçısı...

HAYATİ ÖNEME SAHİP GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN; A VİTAMİNİ
Retinol, retinal ve retinil esterler gibi yağda çözünebilir retinoidin genel adı olan A vitamini, vücut sağlığı için çok önemlidir. Vücut için hayati bir rol üstlenen A vitamini, yağda çözülebilen ve bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir antioksidandır. Doğada iki şekilde bulunan A vitamini; hayvansal gıdalardan elde edilebileceği gibi pigmentli bitkiler tarafından dönüştürülür. Hayvanlardan elde edilen gıdalarda bulunan A vitamini, önceden oluşturulmuş vitamin A veya retinol olarak adlandırılır. Bitkilerde bulunan A vitamini ise provitamin A karotenoid olarak isimlendirilir.
A VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- A vitamininin en bilinen faydası bağışıklık sistemi üzerindeki etkisidir. Güçlü bir antioksidan olan A vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Bunun yanı sıra;
- Akciğer, kolon, prostat gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır,
- Tip 2 diyabetin tedavisinde yararlanılır,
- Vücut dokularının büyüme ve gelişmesini sağlar,
- Sağlıklı saç ve cilt hücrelerinin oluşumunu destekler,
- Gece körlüğüne yakalanma riskini önler,
- Ağız, diş sağlığına ve diş etlerine iyi gelir,
- Ağız, burun, akciğer ve boğazdaki mukoz mebranları koruma görevini üstlenir,
- Serbest radikallerin hücrelere ve DNA'ya zarar vermesini önler.
A VİTAMİNİ EKSİLİĞİ NEDEN OLUR?
- Yetersiz ve dengesiz beslenme,
- A vitamininin yetersiz alınması,
- Çeşitli karaciğer hastalıkları,
- Ateşli enfeksiyon hastalıkları,
- Hipotroidi,
- Pankreasta meydana gelen tıbbi rahatsızlıklar,
- Aşırı alkol tüketimi,
- Safra yolu tıkanıklıkları,
- Yağ emiliminde bozukluklar,
- Kistik fibrozis, çölyak, crohn hastalığı gibi metabolik hastalıklar,
- Safra asidi yetersizliği gibi durumlar vücutta A vitamini eksikliğinin gelişmesine neden olabilir.
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Vücutta A vitamininin yetersiz olması çeşitli semptomların oluşmasına neden olur. Semptomların yanı sıra bazı hastalıkların oluşmasına da zemin hazırlar. Bu noktada oluşan bazı belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür;
- Gözlerde kuruluk,
- Gece körlüğü,
- Kornea üzerinde yaralar,
- Göz enfeksiyonları,
- Gözde bulanıklık,
- Kornea yumuşaklığı,
- Bitot lekesi,
- Bağışıklık siteminin zayıflaması nedeniyle kolay hastalanma,
- Yaraların iyileşmesinde gecikme,
- Sağlıksız saçlar,
- Ciltte kuruluk,
- Sağlıksız ve cansız saçlar,
- Uyku kalitesinde bozulmalar,
- Sindirim sisteminde bozulmalar,
- Saç dökülmesinde artış,
- Tırnakların çabuk kırılması,
- Epitel dokunun sertleşmesi,
- İdrar yolu iltihabı vb.
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?
A vitamini eksikliğinin giderilebilmesi için öncelikle iç hastalıkları uzmanının hastayı detaylı olarak muayene etmesi ve A vitamini eksikliğinin neden kaynaklandığını belirlemesi gerekir. Eğer beslenme ile ilgili bir durumsa A vitamini yönünden zengin bir diyet programı oluşturulabilir.
A vitamini yönünden zengin hayvansal besinler; karaciğer, keçi sütü ve inek sütü, yoğurt, peynir, kırmızı et ( koyun eti, sığır eti), balık ve balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı, tavuk etidir. A vitamini yönünden zengin bitkisel besinler; patates, kavun, kayısı, mango, domates, biber, havuç, ıspanak, marul, lahana, nane, brokolidir.