Expigment krem nedir? Expigment krem soyulma yapar mı, ne işe yarar?

Expigment krem nedir, ne işe yarar? Sorusuna yanıt aranıyor. Genellikle cilt lekelerine ve sivilce izlerine iyi gelen bu krem doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır. Temiz bir cilde sadece lekelerin olduğu bölgeye uygulanmalıdır. Bütün renk bozukluklarına iyi gelen ve tüm vücutta kullanılabilen bir krem olduğu için mutlaka rengi açacaktır, ancak bu konuda ilk önce mutlaka doktorunuza danışın. Peki Expigment krem ne işe yarar? Expigment Krem kızarıklığa iyi gelir mi?

EXPİGMENT KREM NEDİR?

Expigment krem, güneş lekelerine, akne izlerine ve renk eşitsizliklerine iyi gelir. İçerisinde bulunan Hidrokinon maddesi cilt tonunu eşitliyor. Gün içerisinde 2 defa kullanmanız lekeleriniz için iyi olacaktır. Kremi kullanmadan önce kesinlikle doktor tavsiyesi alınmalıdır. Expigment kremi temiz bir cilde düzenli olarak uyguladığınızda etkisini zamanla göreceksiniz.

EXPİGMENT KREM NE İŞE YARAR?

Expigment krem faydaları saymakla bitmiyor. Cilt lekelerine iyi gelen krem, sivilce problemini ortadan kaldırıyor. Kremi düzenli kullandığınız sürede etkisini görebilirsiniz. Lekenin gitmesi için en az 2 ay boyunca düzenli bir şekilde kullanmalısınız. Expigment krem, deri üzerinde düzensiz şekil ve büyüklüğe sahip koyu kahverengi lekelere iyi geliyor.

EXPİGMENT KREM İLE CİLT BEYAZLATIR MI?

Expigment krem cilt beyazlatır. Temiz bir cilde günde 2 kez uyguladığınız zaman etkisini görebilirsiniz. Kurumuş, çatlamış, rüzgar yanığı, güneş yanığı ya da açık yaralı ciltlerde kullanmayınız. Krem 2 aylık düzenli kullanım sonucunda etkisini gösterecektir. Tedavi süresince güneş ışınlarından ve güneş lambaları veya solaryum gibi etkenlerden kaçınınız. Cildinizi güneş ışınlarına karşı hassas hale getirebilir. Bu sebepten ötürü kremi uyguladıktan sonra güneşe çıkmayınız.

EXPİGMENT KREM SOYULMA YAPAR MI?

Kremi kullanmaya başladığınız zaman kızarıklık, tahriş ve soyulma gibi etkenlere maruz kalırsanız bırakın. Soyulma halinde doktorunuza başvurunuz.

EXPİGMENT KREM REÇETESİZ SATILIYOR MU?

Expigment krem reçete ile satılıyor.