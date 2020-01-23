Fucidin krem nedir? Fucidin krem ne için kullanılır, ne işe yarar?

Fucidin krem nedir, ne işe yarar? Cilt üzerinde oluşan sivilceleri kurutan kremin en önemli özelliği antibiyotik içeren maddeler bulunmasıdır. Reçetesiz olarak eczanelerden alabileceğiniz krem tüp şeklinde satılır. Fucidin kremin hamilelikte göstereceği etkiler konusunda net bir bilgi olmasa da kullanımı pek önerilmemektedir. Ciltte tahriş, kuruma, yanma ve batma hissi görülürse mutlaka doktora başvurulması gerekir. Peki Fucidin krem nedir, ne işe yarar? Fucidin krem iltihaplı sivilcelere iyi gelir mi?

FUCİDİN KREM NEDİR?

Ciltteki sivilcelere iyi gelen Fucidin krem, bir antibiyotik özelliği görüp bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen etkiye sahiptir. Temiz bir cilde uygulamanız gereken krem günde 2, 3 defa ince tabaka halinde sürülmelidir. Fucidin krem , iltihap ve normal sivilce tedavisinde, yanıkların iyileşmesinde, kıl kökünde oluşan iltihaplarda kullanılır.

FUCİDİN KREM NE İŞE YARAR?

Ciltteki yaralara ve sivilcelere iyi gelen Fucidin krem faydaları oldukça fazladır. Eczanelerde reçete ile satılan krem tüp şeklindedir. Sünnet sonrası iltihap giderir, sivilce ve akne sorununu ortadan kaldırır. Dövme sonrasında ve ameliyat sonrası iltihabı önlemek için kullanılır. Sivilce kurutucu krem olduğundan sivilceye iyi gelir ve düzenli kullandığında sivilceleri yok eder.

FUCİDİN KREM MUADİLİ

Fucidin kremle eşdeğer kremler ile aynı etken maddeye ve içeriğe sahiptir.

Fucibest Krem, Fucidox krem, Fucitec Krem, Fusix Derma Pomad

FUCİDİN NASIL KULLANILIR?

FUCİDİN krem günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır.

FUCİDİN KREM REÇETESİZ ALINIR MI?

Fucidin Krem reçetesiz alınabilir.

FUCİDİN KREM BEBEKLERDE KULLANIMI NASIL OLUR?

Fucidin kremi bebeğinizde kullanmak istiyorsanız mutlaka uzman doktora danışmanız gerekir.

FUCİDİN KREM BURUN İÇİNE SÜRÜLÜR MÜ?

Fucidin krem burun ve ağız içine sürülmez.

FUCİDİN SİYAH NOKTA KREMİ OLARAK KULLANILIR MI?

Fucidin krem genellikle sivilce kurutucu olarak kullanılır. Sivilce oluşumunu engellemek için kullanılan Fucidin, antibakteriyel özelliği sayesinde hem sivilceleri yok eder hemde ilerleyen süreçte tekrardan sivilce oluşumunu engeller.

FUCİDİN KREM VAJİNAYA SÜRÜLÜR MÜ?

Fucidin Krem vajinaya sürülmez.