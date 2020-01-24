Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer? İşte ağrıya iyi gelen şeyler

Bir diş ağrınız varsa, rahatsızlığınızın kökeninde ne olduğunu bulmak önemlidir. Oradan, herhangi bir ağrıyı, şişmeyi veya diğer semptomları en iyi şekilde nasıl gidereceğinizi belirleyebilirsiniz. Düzenli bir tuzlu su gargarası ve soğuk kompres uygulaması tipik olarak küçük tahrişi giderebilir, ancak daha ciddi diş ağrıları diş hekiminin müdahalesini gerektirebilir. Belirtileriniz bir veya iki günden fazla devam ederse, diş hekiminize danışın. Belirtilerinizi nasıl hafifleteceğiniz ve gelecekteki ağrıyı nasıl önleyeceğiniz konusunda diş hekimleri size rehberlik edebilirler.

Hamile iseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmadan önce diş hekiminizle konuşmalısınız.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? İŞTE DİŞ AĞRISINA ÇÖZÜM

Tuzlu su

Birçok insan için, tuzlu suyu ağızda çalkalamak etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye ve diş arasından söküp atmaya yardımcı olabilir. Diş ağrısını tuzlu su ile tedavi etmek ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve oral yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bu yaklaşımı kullanmak için 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara olarak kullanın.

Oksijenli su ile gargara

Bir oksijenli su ile gargara da ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, oksijenli su plakları azaltabilir ve kanayan diş etlerini iyileştirebilir.

Oksijenli sui uygun şekilde suda iyi karıştırdığınızdan emin olun. Bunu yapmak için, yüzde 3 hidrojen peroksidi eşit miktarda suyla karıştırın ve ağız gargarası olarak kullanın. Sakın bu karışımı yutmayın!

Soğuk kompres

Özellikle herhangi bir travma diş ağrınıza neden olmuşsa, yaşadığınız ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres kullanabilirsiniz. Soğuk kompres uyguladığınızda, bölgedeki kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu ağrıyı daha az şiddetli hale getirir. Soğuk kompres şişliği ve iltihabı azaltabilir.

Bu tedavi yöntemini kullanmak için, etkilenen bölgeye bir seferde 20 dakika boyunca havluyla sarılmış bir buz torbası tutun. Bunu birkaç saatte bir tekrarlayabilirsiniz.

Poşet nane çayı

Poşet nane çayı ağrıyı uyuşturmak ve hassas diş etlerini yatıştırmak için kullanılabilir.

Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşetini etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumasını bekleyin.

Ayrıca yaklaşımları değiştirebilir ve bunu alanı ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, soğutmak için kullanılmış bir çay poşeti dondurucuya birkaç dakika koyun ve ardından torbayı dişinize uygulayın. Nanenin sağlığa yararları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sarımsak

Binlerce yıldır sarımsak, tıbbi özellikleri ile tanınmış ve birçok tedavide kullanılmıştır. Diş plağının neden olduğu ağrı için, ağrı kesici olarak da işlev görebilir.

Bu yöntemi kullanmak için, sarımsak karanfilini ezin ve etkilenen bölgeye uygulayın. Küçük bir miktar tuz eklemek isteyebilirsiniz. Alternatif olarak, bir diş taze sarımsak yavaşça çiğnenebilir.

Vanilya özü

Vanilya özü, ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilecek alkol içerir. Bilimsel olarak kanıtlanmış antioksidan özellikleri de vanilya özünü etkili bir iyileştirici yapar.

Bunu kullanmak için parmağınıza veya pamuğa az miktarda vanilya özü sürün. Doğrudan etkilenen bölgeye günde birkaç kez uygulayın.

Diğer doğal ilaçlar

Evde aşağıdaki ilaçları yapabilirsiniz, ancak malzemeleri dışarıdan almanız gerekebilir. Ağzınız, dişleriniz ve diş etleriniz şu anda muhtemelen hassastır, bu nedenle bu malzemeleri mutlaka güvenilir bir yerden almalısınız.

Karanfil

Karanfil, tarih boyunca diş ağrılarını tedavi etmek için kullanılmıştır, çünkü yağ ağrıyı etkili bir şekilde uyuşturabilir ve iltihabı azaltabilir. Doğal bir antiseptik olan öjenol içerir.

Bu tedaviyi kullanmak için, az miktarda karanfil yağını pamuğa sürün ve etkilenen bölgeye uygulayın. Karanfil yağını zeytinyağı veya su gibi birkaç damla taşıyıcı yağ ile seyreltmek isteyebilirsiniz. Bunu günde birkaç kez yapın.

Küçük bir bardak suya bir damla karanfil yağı ekleyebilir ve bir gargara yapabilirsiniz.