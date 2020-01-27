Kornea çiziklerine karşı gözünüzü ovalamayın

Okulların yarı yıl tatiline girmesini fırsat bilerek çocukları ile birlikte vakit geçirmek isteyen birçok aile kar sporlarını tercih ediyor. Soğuk havalardan etkilenen organlarımızın başında da gözlerimiz geliyor. Soğuk havanın ve kar sporlarının göz sağlığımıza olası olumsuz etkileri konusunda Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cem Selvi, bilgiler verdi...Kış mevsiminin en sevilen yanı kar sporları, her ne kadar eğlenceli görünse de bazı riskler taşıyor. Sıklıkla karşılaştığımız vakaların başında kornea çizikleri geliyor.Kornea gözümüzün en ön kısmında yer alan, gözü dış etkenlerden koruyan saydam bir tabakadır. Korneadaki en ufak bir aşınma bile büyük acıya ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Gözlerde acı, yaşarma, ışığa karşı hassasiyet, baş ağrısı, bulanık görme gibi şikayetlere neden olur.Kornea tabakasındaki aşınmalar, gözümüzün bakteri ve mantarlara karşı savunmasız kalacağı anlamına gelir. Kornea çizikleri, beraberinde enfeksiyon riskini getirir.Tıbbi uzman müdahalesine ulaşana kadar şu noktalara dikkat edin: Gözünüzü ovalamayın ve kaşımayın, gözünüzü kapalı tutun. Bunun için gevşekçe uyguladığınız bir göz bandajından yararlanın.Kayak batonu, snowboard tahtası, kayak gibi çeşitli spor malzemeleri ya da zeminde bulunan herhangi bir madde göze girerek kornea tabakasının yanı sıra göz içindeki dokulara da zarar verebilir. Böylesi şiddetli açık göz yaralanmalarında göz duvarının bütünlüğü bozulabilir. Bazen cisimler, darbenin şiddetiyle gözün arkasından dışarı çıkabilir.Delici, kesici göz yaralanmaları, kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Acil olarak uzman bir doktora başvurun ve yabancı maddeyi kendiniz çıkarmaya çalışmayın, gözlerinizi ovalamayın.Bazı durumlarda göze alınan şiddetli darbeler delinmelere yol açmazken; göz çevresindeki kaslar, kemikler zarar görebilir. Darbeler göz içi kanamalarına, retina ödemlerine, retina ayrılmalarına ya da retina yırtıklarına neden olabilir. Göz içerisinde herhangi bir hasar olup olmadığından emin olmak için mutlaka göz hastalıkları uzmanına başvurun.SOĞUK, rüzgar ve kapalı mekanlarda ısıtıcıların neden olduğu nemsiz hava, göz kuruluğuna davetiye çıkarıyor. Göz kuruluğu, gözlerde batma, yanma, kaşıntı, göz içinde veya çevresinde yapışkan akıntı, ışığa duyarlılık gibi şikayetlere yol açabilir. Kontakt lens kullanımında, araç sürmede zorluğa, bulanık görmeye neden olabilir. Bu belirtiler birçok farklı göz hastalığının da habercisi olabilir. Net teşhis ancak konusunda uzman bir hekim muayenesinden sonra konulabilir. Göz kuruluğu tedavi edilmezse, gözün kornea tabakasında kalıcı hasarlara yol açabilir.KAR, yere düşen ultraviyole ışınlarını yüzde 90'a varan oranda yansıtabilir. Korunmadığı takdirde ciltte kar yanıkları meydana gelirken kar körlüğü de yaşanabilir. Kar körlüğü, gözün kornea tabakasının kardan yansıyan ultraviyole ışınları nedeniyle hasar görmesidir. Kar sporları yapanların ya da karlı havada dışarıda uzun süre vakit geçirenlerin ultraviyole filtreli polarize güneş gözlüğü kullanılması gerekir.

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