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Coronavirus belirtileri nelerdir? virüsü belirtileri nasıl fark edilir?

İlk olarak 'de görülen ancak sonrasında adeta dünyaya yayılmaya başlayan Coronavirus belirtileri belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aralık ayında Wuhan kendinde başlayan salgın tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Bazı bilim adamları bu hastalığın hayvanlarda ortaya çıkıp yayıldığını savunsa da henüz bununla ilgili kesin ve doğru bir veri bulunmuyor. Gelen bilgilere öre ise bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 kişiye ulaşmış durumda. Peki, virüsü belirtileri nelerdir? Coronavirus belirtileri belirtileri nasıl anlaşılır? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 16:22 ABONE OL
Coronavirus belirtileri nelerdir? Corona virüsü belirtileri nasıl fark edilir?

virüs belirtileri nelerdir sorusu gün içerisinde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Neredeyse tüm dünyanın gündeminde yer alan ve şuan için 106 kişinin ölümüne sebep olduğu bilinen bu salgın ile ilgili her gün farklı iddialar ortaya atılıyor. İlk olarak 'de ortaya çıkan ancak sonrasında giderek yayılan bu salgın tüm dünyayı tehdit ediyor. Uzmanlara göre bu hastalık hayvanlardan insanlara geçtiği savunuluyor. Son günlerde dünya üzerinde yaşanan olağan dışı durumlar insanları tedirgin etmeye devam ederken Corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun cevabına ulaşabileceğiniz bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

SARS-CoV'un, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Güler Delibalta, 1960'lı yıllarda hastalık etkeni olarak izole edilen, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan bir virüs olduğunu söyledi.

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Coronavirus belirtileri nelerdir? Corona virüsü belirtileri nasıl fark edilir?
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