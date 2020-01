Hastaysanız her gün çarşafınızı değiştirin

Grip hastalığı, etkeni influenza virüsü olan; üst solunum yollarına yerleşen ve insanlarda halsizlik, yorgunluk, ateş, eklem ağrısı, burun akıntısı ve bulantı, hapşırma gibi şikayetlere neden olan bulaşıcı mevsimsel bir hastalıktır. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Dahiliye Klinik Şefi Uzm. Dr. Hasan Alyeşil, gripten korunma yolları ile ilgili bilgiler verdi…İnfluenza virüsü her yıl farklılaştığı ve/veya pek çok alt tipinden biri mevsimsel gribe neden olduğu için insanda oluşturduğu hastalığın semptomları da farklı olur. Bir yıl hapşırma, ateş ön plandayken; ertesi yıl bulantı, boğaz ağrısı, öksürük vb. ön planda olur. Grip aşısının her yıl değişmesinin nedeni de budur. Grip aşısı yaptırmak, korunmak için en önemli yollardan biridir.İnfluenza virüsünün A-B-C olarak üç alt tipi vardır. İnfluenza A; insanlarla birlikte kuşları, domuzları, atları, yabani hayvanları da efekte eder. İnfluenza B-C ise sadece insanlarda hastalığa neden olur.Grip virüsünün insandan insana bulaşma yolları:Solunan havayla (Hasta kişinin hapşırması, öksürmesi, konuşması sırasında havaya salınan virüslerin solunması vb. Yaklaşık 1 metrekarelik alan temas alanıdır ve influenza virüsü yaklaşık 2-4 saat bu alanda bulaşma riski içerir)Hasta olan kişiyle yakın temasla (Tokalaşma, öpüşme vb.)Hasta olan kişinin eşyalarını kullanmakla (Havlu, mendil, giysi, kaşık, çatal vb.)BULUNDUĞUMUZ ortamda ani gelişen hapşırma, öksürük, burun akıntısı gözlerde yanma, boğazda ağrı, yanma hissi, grip bulaşmasının işaretidir. Eğer bu durumla karşılaşırsınız bulunduğunuz ortama göre değişmekle birlikte hızla yapmanız gereken şeyler vardır: Ortamdan hemen uzaklaşın, tuvalete gidin burunuzu ve ağzınızı iyice yıkayın; sümkürün, ellerinizi yüzünüzü sabunla yıkayın. Mümkünse ortama dönmeyin. Dönmek zorundaysanız önceki oturduğunuz yerden 2-3 metre uzağa oturun. Ortamı terk edemiyorsanız, grip mevsiminde yanınızda mutlaka mendil bulundurun. Bulaştığını fark ettiğiniz anda burnunuzu mendille silin, mendili buruşturun ve atın. Hapşırma, burundaboğazda yanma hissi devam ediyor, hafif kırgınlık başladı ise bu durumda yapmamız gereken ilk iş eve gitmek, kimseye temas etmeden elbiselerimizi çıkarmak, kirliye atmak ve banyo yapmaktır. Banyoda özellikle ağzınızı ve burnunuzun içini bol suyla yıkayın, temiz elbiseler giyin ve bol bol dinlenin. Eğer hastalığa yakalandıysanız; her gün banyo yapın, yatak, çarşaf ve yastık örtülerini değiştirin, bol sıvı tüketin. Başkalarına bulaştırmamak için tokalaşmayın. Şikayetleriniz devam eder veya öksürük başlarsa doktora gidin.

