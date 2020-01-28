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Son dakika: Korona virüsüne karşı şifreli karantina odaları oluşturuldu

'de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül korona virüsüne karşı harekete geçti. Virüse karşı tüm önlemleri alan vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Belirlenen hastanelerde şifre ve koruyucu ekipman ile girilebilen özel karantina odaları oluşturuldu.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika: Korona virüsüne karşı şifreli karantina odaları oluşturuldu

Korona virüsüne karşı oluşturulan izolasyon odalarından biri de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alıyor. Grip, üst solunum yolu hastalıkları, influenza, domuz gribi, korona virüsü gibi bulaşıcı hastalığı olan kişiler, bu odalarda tedavi altına alınıyor. Sadece sağlık personelinin şifreyle girebildiği odalarda; bulaşın engellenmesi için uygulanan negatif basınç ile solunum izolasyonu sağlanıyor. Alınabilecek tedbirlerle hastalıklarla savaşmak ise mümkün. Uzmanlar özellikle el hijyeni konusunda vatandaşları uyarıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Cesur, bulaşıcı hastalığı ya da şüphesi olan kişileri izolasyon odalarına aldıklarını ve bu odalarda özel basınç sistemleriyle negatif basıncın sağlandığını kaydetti.

İşte Türkiye'de virüs için alınan son önlemler ve yaşanan gelişmeler...

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Son dakika: Korona virüsüne karşı şifreli karantina odaları oluşturuldu
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