Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal kürler…

Vücudumuzu güçlü yiyecek içeceklerle beslersek bu besinler bakteri ve virüslere karşı bariyer görevi üstlenecektir. Özellikle havaların soğuması ve kış ayında olduğumuz için vücudumuzu zencefil,karanfil,tarçın,karabiber gibi sıcak özelliği olan baharatlarla desteklemek gerekecektir. Ayrıca limon,portakal,mandalina,greyfurt gibi C vit açısından oldukça zengin olan meyveleri de bol bol tüketmek bağışıklık sistemimizi korumaya yardımcı olacaktır. Kış aylarında gribal enfeksiyonlardan milyonlarca kişi etkilenmektedir. Hastalıklardan korunmak için en etkili yol doğru beslenme,kaliteli uyku, mevsime uygun giyinme ,mevsiminde olan yiyecek ve içecekleri tüketmektir.Mevsiminde tükettiğimiz doğru koşullarda üretilen her meyve ve sebze bizim için hem besin hem ilaçtır.İşte size yetişkinler için bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklardan koruyan doğal tarifler…

1.Cİ KÜR

Malzemeler

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane çörekotu

1.5 su bardağı su

Hazırlanışı

1.5 su bardağı suyu kaynatın içine bir adet sarımsağı kabukları ile beraber çatlatıp ekleyin,1 tatlı kaşığı çörek otu ekleyin.Kısık ateşte 10 dk demlemeye bırakın.Ilık olunca süzün.Arzuya göre bal ile tatlandırabilirsiniz.Yemeklerden iki saat sonra günde iki kez içebilirsiniz.İki hafta devam edin.

2.KÜR

Malzemeler

2 yemek kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşığı tane karanfil

Bütün malzemeleri bir kavanoza koyun ve iyice karıştırın.

Hazırlanışı

1 su bardağı kaynamış suya bu karışımdan bir çay kaşığı ekleyin.Üzerine çeyrek limon suyu ve kabuklarınıda içine atabilirsiniz ,arzuya göre bal ile tatlandırabilirsiniz.Yemeklerden iki saat sonra günde iki fincan tüketebilirsiniz.Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sık sık tüketebilirsiniz.

3.CÜ KÜR

Malzemeler

1 su bardağı rafine edilmemiş zeytinyağı

1 baş dövülmüş sarımsak

Hazırlanışı

1 bardak rafine edilmemiş zeytinyağına 1 baş dövülmüş sarımsak eklenir ve kavanoza koyularak tahta kaşıkla iyice karıştırılır.Ağzı kapatılır ve 24 saat buz dolabında bekletilir.Daha sonra ince bez ile süzülür.Sabah aç olarak 1 yemek(tahta) kaşığı içilir.Bitene kadar devam edilir.

4.CÜ KÜR

Malzemeler

Taze sıkılmış bir çay bardağı soğan suyu

1 çay bardağı gerçek bal

Hazırlanışı

Taze sıkılmış 1 çay bardağı soğan suyunu , 1 çay bardağı bal ile bir kavanozun içinde tahta kaşık ile iyice karıştırın.Sabahları aç olarak 1 tatlı kaşığı bitene kadar için.

5.Cİ KÜR

Malzemeler

1 orta boy soğan

4 diş sarımsak

4 tatlı kaşığı bal

1 limon suyu

Yarım çay bardağı keçiboynuzu pekmezi

Bir tatlı kaşığı toz zerdeçal

Ceviz büyüklüğünde taze zencefil rendesi

Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağı küçük küçük doğrayın daha sonra bütün malzemeleri bir kavanozda tahta kaşık ile iyice karıştırın kavanozun ağzını kapatın ve 24 saat buz dolabında bekletin .Daha sonra ince bir tülbentle süzün ve cam bir kavanozda buz dolabında saklayın.Yemeklerden iki saat sonra sabah-öğle-akşam 1 yemek kaşığı içilir.Bitene kadar devam edilir.

Herhangi bir rahatsızlığı olanların bu ve benzeri tarifleri doktoruna danışmadan tüketmemesini öneririz.