Çinko eksikliğine ne iyi gelir? Çinko eksikliği tedavisi ve iyi gelen besinler!

Çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmak ve hücre üretmek için kullandığı bir mineraldir. Yaralanmaların iyileştirilmesi ve tüm hücrelerinizdeki genetik plan olan DNA'nın oluşturulması önemlidir. Yeterli miktarda alınmadığında, saç dökülmesi, uyanıklık eksikliği ve azalmış tat ve koku hissi gibi yan etkileriniz olabilir. Peki, Çinko eksikliğinde ne olur? Çinko eksikliğine ne iyi gelir? İşte tüm bu soruların cevabı…

ÇİNKO EKSİKLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Çinko eksikliği olduğunda, vücudunuz sağlıklı, yeni hücreler üretemez. Bu, aşağıdaki gibi semptomlara yol açar:

açıklanamayan kilo kaybı

iyileşmeyen yaralar

uyanıklık eksikliği

koku ve tat alma duyusunda azalma

ishal

iştah kaybı

ciltte açık yaralar

Çinko eksikliği için ne yemeli?

Çinko eksikliği için uzun süreli tedavi diyetinizi değiştirmekle başlar. Çinko takviyesi almak gerekir. İşte Çinko eksikliği için yenmesi gereken gıdalar:

kırmızı et kümes hayvanları tohumlar buğday tohumu yabani pirinç Bir vejeteryansanız, yediğiniz gıdalardan ihtiyacınız olan çinko miktarını elde etmek daha zor olabilir. Kuru çinko, kaju fıstığı, bezelye ve bademleri alternatif çinko kaynakları olarak düşünün.

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Çinko eksikliğinizi hemen takviyelerle de tedavi edebilirsiniz. Çinko birçok multivitamin takviyesinde bulunur. Bazı soğuk ilaçlarda da bulunur, ancak hasta değilseniz soğuk algınlığı almamalısınız. Sadece çinko içeren takviyeler de satın alabilirsiniz.

Vücudunuzdaki çinko miktarını artırmak için takviyeler kullanıyorsanız dikkatli olun. Çinko bazı antibiyotikler, artrit ilaçları ve diüretiklerle etkileşime girebilir.

1. Et

Et mükemmel bir çinko kaynağıdır (4).

Kırmızı et özellikle harika bir kaynaktır, ancak sığır eti, kuzu eti ve domuz eti de dahil olmak üzere tüm farklı et türlerinde bol miktarda bulunabilir.

Bu et miktarı ayrıca 176 kalori, 20 gram protein ve 10 gram yağ sağlar. Ayrıca, demir, B vitaminleri ve kreatin gibi diğer birçok önemli besin maddesinin mükemmel bir kaynağıdır.

Büyük miktarlarda kırmızı et, özellikle işlenmiş et yemenin, kalp hastalığı ve bazı kanser riskinde artışla bağlantılı olduğunu belirtmek gerekir

Bununla birlikte, işlenmiş et alımınızı minimumda tuttuğunuz ve meyveler, sebzeler ve lif bakımından zengin bir diyetin parçası olarak işlenmemiş kırmızı etleri tükettiğiniz sürece, bu muhtemelen endişelenmeniz gereken bir şey değildir.

2. Kabuklu Deniz Ürünleri

Kabuklu deniz hayvanları sağlıklı, düşük kalorili çinko kaynaklarıdır.

İstiridye özellikle yüksek miktarlarda içerir, 6 orta istiridye 32 mg veya% 291 DV sağlar.

Diğer kabuklu deniz ürünleri istiridye daha az çinko içerir, ancak yine de iyi kaynaklardır.

Bununla birlikte, hamileyseniz, gıda zehirlenmesi riskini en aza indirmek için kabuklu deniz hayvanlarını yemeden önce tamamen pişirdiğinizden emin olun.

3. Baklagiller

Nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller önemli miktarda çinko içerir.

Aslında, 100 gram pişmiş mercimek DV'nin yaklaşık% 12'sini içerir

Buna rağmen, vegan veya vejetaryen diyetleri takip eden insanlar için önemli bir çinko kaynağı olabilirler. Ayrıca mükemmel bir protein ve lif kaynağıdır ve çorbalara, güveçlere ve salatalara kolayca eklenebilirler.

Bitki çinko benzeri baklagillerin ısıtılması, filizlenmesi, ıslatılması veya fermante edilmesi bu mineralin biyoyararlanımını artırabilir

4. Tohumlar

Tohumlar diyetinize sağlıklı bir ektir ve çinko alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, bazı tohumlar diğerlerinden daha iyi seçimlerdir.

Önemli miktarda çinko içeren diğer tohumlar arasında kabak, kabak ve susam tohumları bulunur

Çinko alımınızı artırmanın yanı sıra, tohumlar lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir, bu da onları diyetinize mükemmel bir katkı yapar.

5. Kuruyemiş

Çam fıstığı, yer fıstığı, kaju fıstığı ve badem gibi fındık yemek, çinko alımınızı artırabilir.

Fındık ayrıca sağlıklı yağlar ve lif de dâhil olmak üzere diğer sağlıklı besinlerin yanı sıra bir dizi başka vitamin ve mineral içerir.

Kuruyemişler de hızlı ve kolay bir atıştırmalıktır ve kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi bazı hastalıklar için risk faktörlerinde bir azalma ile ilişkilendirilmiştir

Dahası, fındık yiyen insanlar, olmayanlara göre daha uzun yaşama eğilimindedir ve fındıkları diyetinize çok sağlıklı bir ek haline getirir.

6. Süt Ürünleri

Peynir ve süt gibi süt ürünleri, çinko dâhil bir dizi besin sağlar.

Süt ve peynir, yüksek miktarda biyoyararlı çinko içerdiğinden, iki önemli kaynaktır, yani bu gıdalardaki çinkonun çoğu vücudunuz tarafından emilebilir

7. Yumurta

Yumurtalar orta miktarda çinko içerir ve günlük hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, 1 büyük yumurta DV'nin yaklaşık% 5'ini içerir (27).

Bu 77 kalori, 6 gram protein, 5 gram sağlıklı yağ ve B vitaminleri ve selenyum dahil bir dizi başka vitamin ve mineral ile birlikte gelir

8. Kepekli Tahıllar

Buğday, kinoa, pirinç ve yulaf gibi kepekli tahıllar da biraz çinko içerir.

9. Bazı Sebzeler

Genel olarak, meyve ve sebzeler zayıf çinko kaynaklarıdır.

Bununla birlikte, bazı sebzeler makul miktarlar içerir ve özellikle et yemiyorsanız, günlük ihtiyaçlarınıza katkıda bulunabilir.

10. Bitter Çikolata

Belki de şaşırtıcı bir şekilde, bitter çikolata makul miktarda çinko içerir.

Bununla birlikte, 100 gram bitter çikolata da 600 kalori içerir. Bu yüzden bazı sağlıklı besinler sağlarken, yüksek kalorili bir besindir.