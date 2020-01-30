Corona virüsü belirtileri nasıl fark edilir, tedavisi var mıdır? Coronavirus belirtileri nelerdir?

Corona virüs belirtileri nelerdir sorusu gün içerisinde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Neredeyse tüm dünyanın gündeminde yer alan ve şuan için 106 kişinin ölümüne sebep olduğu bilinen bu salgın ile ilgili her gün farklı iddialar ortaya atılıyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ancak sonrasında giderek yayılan bu salgın tüm dünyayı tehdit ediyor. Uzmanlara göre bu hastalık hayvanlardan insanlara geçtiği savunuluyor. Son günlerde dünya üzerinde yaşanan olağan dışı durumlar insanları tedirgin etmeye devam ederken Corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun cevabına ulaşabileceğiniz bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?