Kırık ve kemik kaynamasına ne iyi gelir? Kırık iyileşmesi ne kadar sürer, nasıl iyileşir?

Kırığa, kemik kaynamasına ne iyi gelir? sorusuna yanıt aranıyor. Hemen hemen her yaştan kişide görülebilecek olan kemik kırıklarına iyi gelen besinler vardır. Özellikle kış mevsiminde kar yağışlarında düşme sonucunda oluşabilecek kırıkların iyileşme süreci zaman alabilir. Kemik kaynamasına en iyi gelen besinler arasında çorba yer alıyor. Kemik dokusuna iyi gelecek yiyecekler arasında çorbalardan kelle paça çorbası tavsiye edilir. Uzman doktora başvurarak vitamin ve mineral takviyesi yapabilirsiniz. Peki Kırık iyileşmesi ne kadar sürer? Kırığa, kemik kaynamasına ne iyi gelir?

KIRIĞA, KEMİK KAYNAMASINA NE İYİ GELİR?

Vücudumuzda oluşan kaburga, bel vs kırıklar ağrı ve sızlanmaya sebep olur. Kemik kırıkları için ilk olarak doktora gidilir. Doktor tarafından istenen röntgen hangi bölgede kırığın olduğu tespit edilir. Bunun ardından tedavi başlar. Kemiklerin kırık sonrası konumu belirlenip hastanın ağrı eşiği ve kırığın durumuna göre anestezi olmadan, lokal ve ya genel anestezi ile tedaviye başlanır. Kemik kırıklarının kaynaması için alçı, atel ve sargı kullanılır. Tüm tedavilerin sonunda kemiklerin kaynaması için beklenilmesi gerekiyor.

Kemik sağlığı için faydaları olan besinler arasında; Koyu yapraklı yeşillikler, tohumlar, fındık, fasülye yer alır.

KIRIK İYİLEŞMESİ NE KADAR SÜRER?

Kemik kırıkları yaş ve bünyeye göre değişiklik gösterir. Kırığın yeri ve çeşidine göre 40-70 gün sürer. Eğer büyük kemik kırıklığı varsa 100 günü bulabilir.

KIRIKLARA İYİ GELEN ÇORBA HANGİSİDİR?

Kemik kırığına iyi gelen besinler arasında şüphesiz çorba vardır. Uzmanlarında en çok tavsiye ettiği kelle paça çorbası içerisinde bol miktarda kollajen proteini ve kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır. Kırıklara iyi gelen çorbanın hem kalorisi yüksek değil hem de kemik yapısını onarıcı etkisi buluyor.

KIRIĞA İYİ GELMEYEN YİYECEKLER NELERDİR?

Kırığa iyi gelmeyen yiyecekler arasında tuz, çok fazla protein ve sigara kullanımı yer alıyor.

ELMA KIRIĞA İYİ GELİR Mİ?

Elma yüksek miktarda A,B6,C,E,K vitaminleri bulunur. Elma kemiklerin kaynaması için iyi bir besin takviyesi olabilir.

KIRIK NASIL ÇABUK İYİLEŞİR?

Kırıkların iyileşmesi için zaman gerekir. Kemiklerin kaynaması için aminoasitler, kan dolaşımının düzgün çalışması, kemik dokusunu meydana getiren hücrelerin oluşması gibi unsurların iyileşme üzerinde etkisi vardır. Bununla birlikte balık yağı, havuç ve domateste bulunan likopen, maydanoz, yabanmersini, siyah çay, kakao iyileşme sürecini hızlandırır.

YAŞA GÖRE KEMİK KAYNAMA SÜRESİ NE KADAR?

Çocuklarda kırıkların kaynama süresi kısa sürerken yaşlılarda bu süre biraz daha uzundur. Bununla birlikte ameliyat gerektiren durumlarda ameliyat yerine alçıya alarak tedavi edilmesi yani yanlış tedavi yöntemi de kırıkların kaynamalarını geciktiren faktörlerdendir.