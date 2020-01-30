Coronadan sonra lassa virüsü salgını tehlikesi! Lassa ateşi nedir, belirtileri nelerdir? Bulaşıcı mı?

Dünya genelinde korona salgını nedeniyle korku yaşanırken, yeni bir salgın haberi de Nijerya'dan geldi. Lassa ateşi adı verilen salgın sonucu ülke genelinde 1 ayda 41 kişi hayatını kaybetti. Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan etti.

LASSA ATEŞİNE İLK OLARAK…

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede salgının her gün artması nedeniyle "acil durum ilan edildiği" ve "Lassa ateşi salgını" ile mücadelede yeni çalışmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli sağlık kurumlarıyla iş birliğinde tespit edilen vakaların ardından bölgelere sağlık ekipmanlarının gönderildiğini söyledi. Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

LASSA ATEŞİ BULAŞICI MI?

Lassa virüsünün insanlara bulaşması en çok gıdalarla ve solunum yoluyla meydana gelir. Mastomys kemirgenlerinin çıkartılarıyla (idrar, dışkı) doğrudan temas, çıkartılarla kirlenmiş objelere dokunmak, kontamine gıdaları yemek veya açık yara ve kesiklerin maruziyetiyle enfeksiyon gelişebilir. Çoğunlukla fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lassa Ateşi'nin belirti ve bulguları tipik olarak virüsle temastan 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Yaklaşık %80 hastada semptomlar hafif ve tanı konulamaz düzeydedir. Hafif semptomlar hafif ateş, başağrısı, genel kırıklık ve halsizlik şeklindedir. Enfekte kişilerin %20'sinde semptomlar ciddileşebilir. Kanamalar( dişetleri, gözler veya burun kanamaları gibi), solunum sıkıntısı, tekrarlayan kusmalar, yüzde ödem, göğüs, sırt, karın ağrısı ve şok gelişebilir. Ensefalit, tremorlar ve işitme kaybı gibi nörolojik problemler de tariflenmiştir. İlk semptomların ortaya çıkmasından sonra iki hafta içinde çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm görülebilir.

LASSA ATEŞİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

Lassa Ateşi'nde semptomlar çok değişiktir ve hastalığa özgü değildir. Bu nedenle klinik teşhis genellikle zordur. Tanı için en sık serolojik testler kullanılır. Erken dönemde teşhis edildiğinde ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalar mutlaka semptomlara yönelik destek tedavisi de almalıdır.