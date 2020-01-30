Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? İşte iyi gelen yiyecekler

Mide bulantısı, özellikle otomobil, uçak, otobüs gibi taşıtlarda ve hareketli ortamlarda insanın başına gelebilmektedir. İkinci olarak en çok etkilenenler arasında hamileler vardır. Bunun yanında, bazı salgın hastalıklar da mide bulantısına neden olabilmektedir. Hatta 2020 yılında dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) belirtileri arasında görülebilir. Bu kadar yaygın bir rahatsızlık olması nedeniyle altında yatan sebepler ve tedavi yöntemleri araştırılmaktadır.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı, bulantı önleyici ilaçların yaygın olarak kullanılmasına neden oluyor. Ne yazık ki, bu tür ilaçların uyuşukluk da dahil olmak üzere olumsuz yan etkileri olabilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR MİDE BULANTISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Nane, bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilecek bir alternatiftir.

Nane koklayan insanların, mide bulantılarının ilaç kullanımına kıyasla daha çabuk geçtiği ortaya çıkmıştır.

Başka bir çalışmada, nane aromaterapi vakaların %57'sinde bulantıyı azaltmada etkili olmuştur.

ZENCEFİL

Zencefil, bulantı tedavisinde yaygın olarak kullanılan popüler bir doğal ilaçtır.

Çalışma şekli henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, uzmanlar zencefil bileşiklerinin bulantı önleyici ilaçlara benzer şekilde çalışabileceğine inanmaktadır. Aslında, çeşitli çalışmalar zencefilin çeşitli durumlarda bulantıyı azaltmada etkili olduğu konusunda hemfikirdir.

Örneğin, zencefil tüketmek hamilelik sırasında bulantıyı azaltmanın etkili bir yolu olabilir.

Zencefil ayrıca kemoterapi tedavisi veya bir operasyondan sonra yaygın olarak yaşanan bulantıyı azaltmada etkili olabilir.

Bazı çalışmalar zencefilin bazı reçeteli ilaçlar kadar etkili olduğunu ve daha az olumsuz yan etkisi olduğunu bildirmektedir.

En etkili dozaj konusunda fikir birliği yoktur, ancak yukarıdaki çalışmaların çoğu katılımcılara günde 0.5 ila 1.5 gram kurutulmuş zencefil kökü sağladı.

Zencefil kullanımı çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte, düşük tansiyona veya düşük kan şekerine eğilimliyseniz veya kan incelticileri alıyorsanız zencefil alımınızı sınırlamanız gerekebilir Bazı uzmanlar hamilelik sırasında kuru zencefil yemenin güvenliğini de sorgulamaktadır.

AKUPUNKTUR

Akupunktur ve akupresür, geleneksel Çin tıbbında bulantı ve kusmayı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki tekniktir.

Akupunktur sırasında, vücuttaki belirli noktalara ince iğneler sokulur. Aküpresür vücudun aynı noktalarını uyarmayı amaçlar, ancak bunu yapmak için iğneler yerine basınç kullanır.

Her iki teknik de beyne ve omuriliğe sinyal ileten sinir liflerini uyarır. Bu sinyallerin bulantıyı azaltabileceği düşünülmektedir.

LİMON KOKUSU YA DA NARENCİYE KOKULARI

Taze dilimlenmiş limon gibi narenciye kokuları, hamile kadınlarda bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir çalışmada, 100 hamile kadından oluşan bir gruba, bulantı hissettiği anda limon veya badem esansiyel yağlarını soluması söylendi.

4 günlük çalışmanın sonunda, limon grubundakiler bulantılarını badem yağı plasebo verilenlerden %9 daha düşük olarak derecelendirdiler

DERİN NEFES ALMAK

Yavaş, derin nefesler almak da bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir çalışmada, araştırmacılar hangi aromaterapi kokusunun ameliyat sonrası bulantıyı azaltmada en etkili olduğunu belirlemeye çalıştı.

Katılımcılara çeşitli kokulara maruz kalırken burun içinden yavaşça nefes almasını ve ağızdan üç kez nefes vermelerini söylediler.

