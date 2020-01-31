7 aylık bebek beslenme tavsiyeleri: 7 aylık bebekler için beslenme tablosu

Bebekler 7. Aylarında anne sütünün yanı sıra bazı ek gıdalar almaya başlayabilirler. Peki bu ek gıdalar neler? Annelerin birçoğu 7 aylık bebeklerin beslenme tavsiyelerini araştırıyor. Bu beslenme tavsiyeleri her bebek için geçerli olmayabiliyor. Örneğin alerjik yapıya sahip bir bebekse eğer ona göre ek gıdalar verilmeli alerjiyi tetikleyici besinlerden kaçınılmalıdır. Eğer bebek anne sütü almaya devam ediyorsa ek gıdalar anne sütünün önüne geçmeden verilmelidir. Çünkü 7 aylık bebekler için de anne sütü büyük önem taşımaktadır.

7 AYLIK BEBEKLERİN BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

Bebeğiniz 7 aylık da olsa en önemli besin kaynağı anne sütüdür. Her ay bebeğin beslenmesi biraz farklılık gösterir ve buna göre ek gıdalar başlanabilir. Bebeğiniz günlük enerjisinin büyük bir kısmını anne sütünden alır. Bu yüzden bebeğe verilecek ek gıdalar anne sütünden fazla olmamalıdır.

BEBEĞİMİ NE KADAR ARALIKLARLA EMZİRMELİYİM?

7. ay bebekler için önemli bir aydır. Bunun nedeni ise bebekle annenin bağlılık dönemi bu aydan itibaren başlar. Anne ile bebek arasındaki iletişim bu dönemde daha da gelişir. Anne bebeğinin neden ağladığını, neye güldüğünü veya neyden rahatsız olduğunu 7. Ayda daha net anlamaya başlar. Bu dönemin ufak tefek sıkıntıları da olabilir. Örneğin bebeğiniz sizden hiç ayrılmak istemeyebilir. Sürekli kucakta durma isteği, anne yanından ayrıldığında ağlama nöbetleri bu dönemde görülen durumlar arasındadır.

EK GIDALAR ARA ÖĞÜN OLMALI!

7 aylık bebeklerin beslenmesinde ek gıdalar ana öğün değil ara öğün olarak verilmelidir. Ana öğün anne sütü verilecek ek gıdalar ise mutlaka ara öğün olarak ayarlanmalıdır. Bu ara öğün günde 2-3 olabilir.

7 AYLIK BEBEK NE YER?

Annelerin bebekleriyle aralarında kendi kurdukları bir ilişki vardır. Bu ilişkiyle beraber anne 7. Aydan itibaren anne bebeğinin hangi ek gıdaları yiyebileceğini hangilerini yemediğini öğrenmeye başlar.

7 AYLIK BEBEK KAHVALTISI NASIL OLMALI?

Bebeklerin bu dönemdeki kahvaltıları aslında anne sütüyle başlamalı. Anne sütünün yanı sıra ara öğün olarak öğlen saatlerine doğru yumurta yedirilebilir. Yumurta bazı bebeklerde alerjik reaksiyonlar gösterebildiği için buna dikkat edilmelidir. Bu dönemlerde birçok bebeğin yumurta alerjisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden annelerin bebeklerine yumurta verirken dikkatli olmaları gerekir. Yumurtayı verirken 7 aylık bebeğinize verirken mutlaka çok küçük bir parça olarak başlamanız tavsiye edilmektedir. Anne sütünden sonra en faydalı protein olarak bilinen yumurtanın beyazı değil sarısı verilmelidir.

7 AYLIK BEBEĞE HANGİ ÇORBALAR VERİLİR?

Birçok sebzeden çorba hazırlayıp bebeğinize ek gıda olarak verebilirsiniz. Sebze çorbası 7 aylık bebeklerin beslenmesi ve vitamin almaları açısından büyük önem taşır. Bilindik sebzeler tercih edilmeli alerjik reaksiyonlara karşı sebzelerde de tıpkı yumurtada olduğu gibi dikkat edilmelidir.

Sebze çorbası tarifi

- 1 adet kabak

- 1 adet patates

- 1 adet havuç

Yapılışı:

Bütün sebzeler doğranarak bir tencere içerisine konur. Ardından sebzelerin üstü kapanacak kadar su eklenir ve kaynamaya bırakılır. Çorba kaynadıktan sonra blendır yardımıyla ezilir ve tortu kalmaması için süzgeçten geçirilir.

ÇORBA DIŞINDA MUHALLEBİ DE VERİLEBİLİR

Tencereye konulan su önce kaynatılır ardından ılık bir haldeyken 2 yemek kaşığı pirinç unu eklenir. Eklenen pirinç unuyla beraber biraz pişirilir ve kıvama gelince pişirme sonlandırılır. Basit ve birçok bebeğin ek gıda olarak tükettiği muhallebiyi de az miktarda bebeğinize verebilirsiniz.