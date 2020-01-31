Corona virüsü nedir, belirtileri nasıl anlaşılır? Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs tedavisi bulundu mu?

İlk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında adeta dünyaya yayılmaya başlayan Coronavirus belirtileri vatandaşlar tarafından özellikle de son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Aralık ayında Wuhan kentinde başlayan salgın tüm dünyanın gündeminde yerini alıyor. Bu salgını araştıran bazı uzmanlar hastalığın hayvanlarda ortaya çıkıp yayıldığını savunsa da henüz bununla ilgili kesin ve doğru bir veri mevcut bulunmuyor. Gelen son bilgilere göre ise bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 kişiye ulaşmış durumda. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? Coronavirus belirtileri nasıl anlaşılır? İşte hakkında merak edilenler…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

SARS virüsü, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Güler Delibalta, 1960'lı yıllarda hastalık etkeni olarak izole edilen, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan bir virüs olduğunu ifade etti.

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