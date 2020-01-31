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virüsü nedir, belirtileri nasıl anlaşılır? 'de ortaya çıkan Koronavirüs tedavisi bulundu mu?

virüsü belirtileri ve tedavisi gibi birçok detay araştırılmaya devam ediyor. ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ancak sonrasında ise neredeyse tüm dünyayı tehdit altına alan salgın ile ilgili son olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan etmesi üzerine vatandaşlar bu hastalığın detaylarını araştırmaya başladı. Aralık ayında ortaya çıkan ve çok hızlı bir yayılma göstererek tam 213 kişinin ölümüne neden olan bu salgın ile ilgili henüz bir tedavi ise bulunmuş değil. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? Coronavirus belirtileri nasıl anlaşılır, tedavisi var mıdır? İşte tüm dünyayı tehtid eden bu salgın ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 18:25 ABONE OL
Corona virüsü nedir, belirtileri nasıl anlaşılır? Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs tedavisi bulundu mu?

İlk olarak 'de görülen ancak sonrasında adeta dünyaya yayılmaya başlayan Coronavirus belirtileri vatandaşlar tarafından özellikle de son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Aralık ayında Wuhan kentinde başlayan salgın tüm dünyanın gündeminde yerini alıyor. Bu salgını araştıran bazı uzmanlar hastalığın hayvanlarda ortaya çıkıp yayıldığını savunsa da henüz bununla ilgili kesin ve doğru bir veri mevcut bulunmuyor. Gelen son bilgilere göre ise bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 kişiye ulaşmış durumda. Peki, virüsü belirtileri nelerdir? Coronavirus belirtileri nasıl anlaşılır? İşte hakkında merak edilenler…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

SARS virüsü, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Güler Delibalta, 1960'lı yıllarda hastalık etkeni olarak izole edilen, insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan bir virüs olduğunu ifade etti.

Corona virüsü belirtileri ile ilgili diğer tüm detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…

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Corona virüsü nedir, belirtileri nasıl anlaşılır? Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs tedavisi bulundu mu?
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