Mide ağrısına, üşütmeye, kusmaya ne iyi gelir? Mide ağrısına iyi gelen yöntemler

Mide ağrısına, üşütmeye, kusmaya ne iyi gelir? sorusuna yanıt aranıyor. Kış mevsiminde çok sık karşılaştığımız mide üşütmesi genellikle soğuk almaktan oluyor. İlk belirtileri yorgunluk ve ateş olarak karşımıza çıkıyor. Hamile, çocuk, bebek ve yaşlılarda mide bulantısı durumu farklılık yaratır. Hamileler genellikle ilk aylarında mide bulantısı yaşarken, bebekler rota virüsü ve norovirüslerinden hasta olurlar. Bebekler mide üşütmesi 10 gün içerisinde geçebilir. Peki mide ağrısına, üşütmeye, kusmaya ne iyi gelir? Mide ağrısını ne keser? Kustuktan sonra ne iyi gelir?

MİDE AĞRISINA, ÜŞÜTMEYE, KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Vücuda giren virüs, bakteri ve parazitlerin meydana getirdiği bir hastalık olarak karşımıza çıkan mide ağrısı çoğu zaman uzun tedavi gerektirebilir. Mide üşütmesiyle birlikte vücuda giren virüsler kusma ve ishal yaparak yatağa düşürüyor. Uzun süreli dinlenme ve vitamin mineral takviyesiyle hastalığı atlatabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz nane limon, bal zencefil karışımı ve yoğurt, sarı lebleli, bol su tüketimi mide üşütmesine iyi gelir.

KUSTUKTAN SONRA NE İYİ GELİR?

Gıda zehirlenmesi, migren, enfeksiyon, stres ve panik, yolculuk gibi durumlarda bireyler kusabilir. Genellikle kustuktan sonra rahatlık hissedilir. Kötü koku ve baş dönmesi kustuktan sonra görülebilir. Bu durumdan kurtulmak için muz, zencefil çayı, karanfil tüketilebilirsiniz. Midenizin kısa sürede yatıştığını fark edeceksiniz.

ŞİDDETLİ MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Vücudun, yiyecek ve içeceklerdeki besinleri sindirmek ve emmek için suya ihtiyacı vardır. Şiddetli mide ağısına papatya çayı, zencefil, bol su tüketimi, sıcak su torbası iyi gelir. Eğer evde yapacağınız doğal yöntemlerle mide ağrınız geçmiyorsa muhakkak doktora başvurup ilaç almalısınız.

KUSMAYI ÖNLEYEN YİYECEKLER NELERDİR?

Kusmayı önleyen yiyecekler arasında; Zencefil, zerdaçal, nane limon çayı, yoğurt, patates, papatya ve rezene çayı, elma sirkesi yer alır.

HAMİLELİKTE MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Hamileler soğuk algınlığıyla birlikte mide üşütmesi yaşıyorsa yedikleri yemeklere dikkat etmelidirler. Bunun yanı sıra gazlı içeceklerden uzak durmalılar. Acılı ve baharatlı yiyeceklere de dikkat edilmelidir. İlaç yerine bitkisel çözümler tavsiye edilir. Mide üşütmesinde hamilelere genellikle hafif zencefil ve papatya çayı önerilir. Eğer gebelikte mide ağrısı şikayetleri şiddetliyse ve kolay geçmiyorsa hamilelik döneminde bile kalsiyum ve magnezyum içeren (mide asidini düşürücü) ilaçlar kullanılabilmektedir. Bu tip ilaçlar doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır.

MİDE ÜŞÜTMESİ KAÇ GÜN SÜRER?

Mide üşütmesi 10 gün sürebilir. Ağrının şiddetine ve belirtilerine göre değişiklik gösterebilir.

BEBEKLERDE MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Bebeklerde mide üşütmesi rota virüsü ve norovirüslerdir. Bebeklerde rota virüsü aşısı yapılmalıdır. Aşılarını aksatmadan zamanında yaptırmak gerekir. Bebeklerde vücuda giren virüsler etkisini 1 -3 gün içerisinde gösterir. İyileşme süreci ise 10 günü bulabilir.

Bebeklerin kaybettiği sıvı ve tuz kaybı giderilmelidir. İshal ise meyve suyu veya püresi verilmemelidir. Kızarmış ekmek, pirinç lapası, muz ve patates gibi hafif gıdaları tüketmesi sağlanabilir. Bebeğe süt veya şekerli içecek vermeniz ishali artırabilir. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanımına gidilebilir.

MİDE ÜŞÜTMESİNE SÜT İYİ GELİR Mİ?

Mide üşütmesine süt iyi geliyor. Süt mide asidine karşı geçici bir bariyer oluşturur.