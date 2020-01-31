SGK diş tedavisi ve implant ücretlerini karşılar mı?

Herkes tarafından bilindiği üzere SGK, kişinin sağlığı açısından mutlaka yapılması gereken, lüks olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan tedavileri karşılar. 2010 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılan Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esasları gereğince SGK, aşağıda yer alan hususlara bağlı olarak kişilerin implant tedavilerinin masrafını karşılar. Bu hususlar şu şekilde:

Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.

Kemik içi implantların bedelleri ödenmez.

Yukarıdaki maddeye istinaden; kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, kemikte aşırı doku kaybının mevcut olduğu durumlarda; üst ve alt çenede tek taraflı dişsizlik vakalarında; konjinetal diş eksikliği vakalarında; dudak, damak yarığı vb. durumlarda her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere gerçekleştirilecek tedavilerin ücreti SGK tarafından karşılanır.

Normal şartlarda 4 yılda bir yenilenmesi gereken hareketli ve sabit protezleri çeşitli sebepler dolayısıyla bu süreden önce yenilenmeye ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek implant tedavisi SGK tarafından karşılanmaz.

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler SGK tarafından ödenmez.

SGK DİŞ TEDAVİSİNİ KARŞILAR MI?

Bu maddelerden de anlaşıldığı üzere SGK, sağlık kurulu tarafından raporlandırılması üzere estetik amaçlı olmadığı tespit edilen tedavileri karşılar. Fakat raporda açık bir şekilde tedavinin estetik amacıyla yapılmadığı, maloklüzyon tipi açıkça belirtilmelidir. Öte yandan SGK tarafından tedavi ücretinin karşılanmasında gözetilen bir başka husus ise söz konusu raporun düzenlendiği tarihtir. Tedavi ücretinin karşılanması için sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.