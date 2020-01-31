Son Dakika: Çinli uzmanlar korona virüsünü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) dünya genelinde acil durum ilan ettiği korona virüsü için, Çinli uzmanlar yeni bir test geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Ofisinin yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni test kişide virüsün olup olmadığını 8-15 dakika arasında tespit edebiliyor. Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ve Wuxi merkezli bir yüksek teknoloji şirketi uzmanlarının ortak çalışması olan testin taşınabilir olmasının kullanımı kolaylaştırdığı ifade edildi. Test kitinin seri üretime geçtiğini bildiren uzmanlar, testin günde 4 bin kişide uygulanabileceğine vurgu yaptı. Hükümet yetkililerinin de destek verdiği test, Çin'in Hubei bölgesinde uygulanmaya başlandı.

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