Son dakika: Çin'den Türkiye'ye getirilen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu

Çin'den uçak ile getirilecek 42 Türk ve dost ülke vatandaşı, geçen Ağustos ayında kapatılan 94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNA ALTINDA TUTULACAKLAR

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs' salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk ve Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını alan A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', sabah saatlerinden Vuhan'dan havalandı. Uçakla akşam saatlerinde Ankara'ya getirilecek olan 42 kişi, Ankara Şehir Hastanesi'ne taşınma işleminin ardından 31 Ağustos 2019 tarihinde kullanıma kapatılan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak. 42 kişi burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Vuhan'daki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor | Video

42 KİŞİ İÇİN ÖZEL OLARAK YENİDEN HAZIRLANDI

94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönen yolcular için yeniden kullanıma açıldı. 42 kişi için burası özel olarak yeniden hazırlandı. Hastanenin önünde ve çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Yolcular, sağlık kontrollerinin ardından hastanede 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

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KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.



Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003'te 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda.



Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

Ülkede salgın nedeniyle can kaybı 259'a yükseldi ve virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi..