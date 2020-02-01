Uykusuz kalmanın verdiği zarar şaşırtıyor!

CİLDİNİZ DE STRESE YENİK DÜŞÜYOR VE DAHA ÇOK SİVİLCE ÇIKARIYOR.

Stres olduğumuzda pompaladığımız kortizol hormonu fiziksel sağlığınızı etkilediği kadar cildinizi de etkiliyor. Kortizol seviyesi vücut uykudayken azalıyor. Düşük kortizol seviyesi, cildinizin daha hızlı yenilenmesini ve kendini korumasını sağlıyor. Sürekli yüksek seviyede kortizole sahipseniz, bu durum cildinizin kendini yenileme düzenini engelliyor ve daha çok akne çıkmasına neden oluyor.

GÜZEL BİR UYKU SİZİ DAHA GENÇ GÖSTEREBİLİR.

Yukarıda anlattığımız gibi uykusuzluk yüksek kortizol seviyesine neden oluyor. Yüksek kortizol seviyesi, sizi daha genç gösteren protein kolajenin yıkılmasına neden oluyor. Bu daha erken yaşlılığa ve derinizin incelmesine neden oluyor. Dolayısıyla, cildinizde ince çizgiler ve kırışıklıklar daha erken ortaya çıkıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ ZAYIFLIYOR.

Uyku boyunca, vücudunuzun meyve ve sebzelerden edinebildiğimiz koruyucu antioksidanları yeniliyor. Antioksidanlar cildinizi ultraviyole ışınlarının verebileceği zararlardan koruyor.

BÜTÜN GECE UYANIK KALDIĞINIZDA CİLDİNİZ SUSSUZ KALIYOR.

Uykusuzluk cildinizde kuruluğa da yol açabilir. Cildinizin çöl gibi olmaması için yeterli uykuyu almanın yanı sıra cildi besleyen ve nemlendiren ürünler kullanabilirsiniz.