Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığına iyi gelen şeyler nelerdir?

Tekrarlanan güneş yanığı hastalık riskini artırır. Açık tenli insanlar, özellikle genetik yatkınlığı olanlar için, güneş yanığı melanom gelişiminde açık bir rol oynar. Araştırmalar, cilde zarar veren UV ışınlarının, tümör baskılayıcı bir geni de değiştirebileceğini ve böylece yaralı hücrelere kansere geçmeden önce onarım şansını azalttığını gösteriyor. Peki, bunca tehlikeli olan güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı nasıl geçer? Haberimizde güneş yanığına ilişkin riskleri ve güneş yanığı geçirme yöntemlerini sizin için derledik.
GÜNEŞ YANIĞI ZARARLARI NELERDİR?
Açık havada çalışan veya spor yapan kişiler, cilt kanserine neden olabilecek güneş yanığı riski taşırlar.
Çocukluk veya ergenlik döneminde bir kabarcık güneş yanığı bile, daha sonra yaşamda melanom geliştirme şansınızı iki katından fazla artırır.
İlk güneş yanığından başlayarak zamanla cilt hasarı artar. Ne kadar çok yakarsanız, cilt kanseri riskiniz o kadar artar. UV hasarı, belirgin bir yanma olmasa bile ortaya çıkabilir.
GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER? GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?