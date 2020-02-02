Hamilelikte ilişki sonrası kanama ne kadar sürer, nedenleri nelerdir? İlişki sonrası kanama tehlikeli mi?

Hamilelikte cinsellik, anne adayları tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öyle ki, gebelik sürecinde cinsel ilişki veya başka bir sebepten ötürü meydana gelen bir kanama, bazı durumlarda tehlikeli olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya kalan kadınların durumdan doktorlarını haberdar etmeleri, hamilelikte ilişki sonrası kanama nedenleri nelerdir sorusuna doktorları ile birlikte yanıt aramaları gerekir.

Hamilelik sürecinde cinsel ilişki dolayısıyla meydana gelen kanama, bu süreçte gerçekleşen kanamanın en yaygın sebeplerinden bir tanesidir. Genel olarak doktor görüşü ile kontrol altına alınması gereken bir durum olarak nitelendirilir ve rahim ağzının yumuşaması dolayısıyla meydana geldiği düşünülür. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında mutlaka hekim görüşü alınmasında fayda vardır.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ SONRASI KANAMA NEDENLERİ NELERDİR?

Gebelikte ilişki sonrası hafif kanama genel olarak zarar bir durum olarak görülür. Hamileyim ilişki sonrası kanamam oldu şikayetiyle doktora başvuran kadınlara, bu durumun kontrol altına alınması gerektiği söylenir ve kanamanın sebepleri hakkında tetkikler yapılır. Kimi durumlarda kanamanın özellikle ciddiye alınması gerekir.

Gebelik sürecinde yaşanan cinsel ilişkiye bağlı olarak meydana gelen kanama, normal karşılanmaz. Böyle bir durumdan şikayetçi olarak hekime başvurulduğu takdirde hekim tarafından anne adayına bu durumun sebebinin ilk olarak rahim ağzında kanamaya sebep olan bir patoloji olabileceği söylenir. Öte yandan kanamanın sebebi miyom erozyon olarak tanımlanan yara veya rahim ağzı kanseri olabilir. Bununla birlikte düşük ve erken doğum da kanamaya sebep olması muhtemel faktörler arasındadır.

GEBELİKTE İLİŞKİ SONRASI KANAMA NE KADAR SÜRER?

Gebelik sürecinin ilk üç aylık diliminde normal olarak kabul edilen ve genel olarak zararsız nitelendirilen yerleşme kanaması ve benzeri türde kanamalar 6 ila 12 gün aralığında sürebilir. Bu sürenin üstünde yaşanan kanamaların kaynağı farklı bir sebebe dayanıyor olabilir. Dolayısıyla belirtilen sürenin dışında gerçekleşen kanamalar için mutlak suretle hekim görüşü alınmalı ve gerekli tedavi hekim denetiminde gerçekleştirilmelidir.

Kıvamı yoğun, şiddetli ve uzun süreli kanamalarda, sebebi ne olduğu fark etmeksizin hekim desteği alınmalıdır. Cinsel ilişki sonrası yaşanan kanama da aynı şekilde sebebinin saptanması ve ona göre bir tedavi yöntemi geliştirilmesi gereken bir durumdur. Dolayısıyla gebelikte cinsel ilişki sonrası kanama halinde kanamanın şiddeti, yoğunluğu, süresi ne olduğuna bakılmadan hekime başvurulmalıdır.