Bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Bebekler burun tıkanıklığına bitkisel çözüm önerileri nelerdir?

Bebeklerdeki burun tıkanıklığı birçok sebepten ortaya çıkabilir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar da burun tıkanıklığı yaratabilir. Hastalıkların yanı sıra mevsimsel yaşanabilen burun tıkanıklıkları bazı durumlarda alerjinin de habercisi olabilir.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

- Sinüzit bebeklerde de burun tıkanıklığına neden olabilen rahatsızlıklar arasındadır. Sinüzit oluşumu bebeğin burnunun tıkanmasına neden olabilir.

- Mevsimsel yaşanabilen burun tıkanıklıkları özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkabilir. Bu durum bazen alerji başlangıcı olarak da bilir.

- Bebeklerde geniz eti burun tıkanıklığına neden olabilir. Aynı yetişkinlerdeki gibi geniz eti bebeklerin de burnunun tıkanmasına neden olur.

- Bebeğin odasının veya evin kuru olması bebeklerin burnunun tıkanmasına neden olur. Evin ve odaların belirli bir seviyede nemli olması gerekir.

BEBEĞİNİZİN BURNUNU NASIL TEMİZLEYECEĞİNİZİ ÖĞRENMELİSİNİZ

Bebeğin rahat solunum yapması için tıkanmış burnunun açılması gerekir. Peki bebeğin burnu tıkandığında ne yapmak gerekir? İşte çözüm yolları...

TUZLU SU

Tuzlu su en bilindik yöntemlerden biridir. Bebeğin rahat solunum yapması için tuzlu su yardımıyla bebeğin burnu açılabilir. Deniz suyu adı altında satılan eczane ürünlerini kullanmadan mutlaka doktora danışılması gerekmektedir. Bu ürünler aynı zamanda izotonik sodyum olarak bilinir.

BEBEKLER İÇİN BURUN SPREYİ

Yetişkinlerde olduğu gibi bebekler açan de burun spreyi vardır. Bebeklerin burnunun temizlenmesi ve tıkanıklığın açılması için son derece etkili bir yöntemdir. Her gün iki bebeğin burun deliğine 1-2 damla damlatılarak uygulanır. Doktor kontrolünde kullanılması önerilmektedir. Bunun nedeni ise fazla kullanım dozunun burunda sıvı dengesizliğine yol açma ihtimalidir. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği dozda kullanılması gerekmektedir.

BEBEĞİN ÜST SOLUNUM YOLLARININ AÇILMASI İÇİN SICAK BANYO

Bebeğin tıkanan burnunun açılması için en güzel ve doğal yollardan biri ise sıcak banyodur. Bebeğin üst solunum yollarını tıkayan mukusun yumuşamasını sağlar. Aşırı sıcağa kaçmayacak şekilde bebeğinizi sıcak suyla yıkayıp burun içi mukusun yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

SERUM FİZYOLOJİK DE BİLİNDİK ÇÖZÜM YOLLARINDAN BİRİDİR

Serum fizyolojik bebeklerde burun tıkanıklığının giderilmesini sağlayan yollardan biridir. Eczaneden hazır da alınabilir evde de hazırlanabilir. Artık birçok kadın evde kendisi hazırlamaktadır.

EVDE SERUM FİZYOLOJİK NASIL YAPILIR?

Evde serum fizyolojik, bir litre suyun içine ( Kaynatılıp soğumaya bırakılmış) 10 gram tuz ekleyerek yapılır. Tuzlu suyun etkili burun açma etkisi sayesinde bebeğinizin en kısa sürede tıkanan burnu açılacaktır.

BEBEKLERDE SERUM FİZYOLOJİK NASIL KULLANILIR?

Boş bir burun spreyi şişesine hazırlanan serum fizyolojik eklenir ve aynı burun spreyi uygular gibi günde 1-2 doz bebeğin burnunun içine sıkılır.

BURNU TIKANAN BEBEĞİN BAŞI BİRAZ DİK TUTULMALIDIR

Burnu tıkanmış bir bebek rahat uyuyamaz ve genzinin dolma ihtimali vardır. Burun akıntısının bebeğin genzine dolmasını engellemek için bebeğin başının altına hafif başı kaldıracak kadar bir yastık koyulabilir. Çok dik olmayacak ve bebeğin başını rahatsız etmeyecek şekilde daha rahat nefes alması sağlanır ve aynı zamanda burun akıntısının bebeğin genzine dolması engellenir.