Koronavirüs tedavisinde yeni gelişme

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Çinli yetkililer, birden fazla tıbbi kurumun anti-koronavirüs ilacı Remdesivir için klinik araştırmalar yürüttüğünü söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Sözcüsü Song Shuli düzenlediği bir basın toplantısında, klinik araştırmaların ilacın güvenliğini ve tesirini incelemeyi amaçladığını söyledi. Shuli, Lopinavir ve Ritonavir ile geleneksel Çin ilaçları için klinik araştırmaları bilgi ve verilerinin toplandığını da belirtti.

Ayrıca Shuli, NHC'nin salgına karşı teşhis ve tedavi araştırma planı yayımladığını ve planın, hastalığın tedavisinde kullanılan hem Çinli hem de Batılı ilaçlar hakkında detaylı bilgi sunduğunu ekledi.

TAYLAND'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Rajavithi Hastanesi doktorları, MERS tedavisinde kullanılan Oseltamivir ve HIV tedavisinde kullanılan Lopinavir ve Ritonavir karışımıyla elde edilen ilacın koronavirüs belirtilerini azalttığını keşfetmişti. Tayland medyasındaki habere göre, Dr.Kriangsak Atipornwanich, 29 Ocak'ta Rajavithi Hastanesi'ne nakledilen ve ağır hastalık belirtileri gösteren 71 yaşındaki Çin vatandaşı kadının, söz konusu ilaçlarla tedavi edildiğini belirtmişti. Ayrıca, uygulanan tedavinin ardından 48 saat sonrasında belirtilerde iyileşmelerin görüldüğü bildirilmişti.