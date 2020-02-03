Çörek otu yağı burun tıkanıklığına iyi gelir

Tıbbı Farmakoloji Uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, virüslerin salgın halinde ölümlere yol açtığı şu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını anlattı…Günümüzde çevresel koşulların zararlı etkileri artarken, tükettiğimiz sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral oranları da aynı oranda düşüyor. Vücudumuzdaki sağlıklı işleyişin devamlılığını desteklemek amacıyla gıda takviyeleri önem taşıyor. Bu takviyeler, özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı oluyor.Koronavirüsler, çoğumuzun karşılaştığı, genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olan farklı bir virüs ailesidir. İnfluenza virüs gibi öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin solunumla alınması veya ağız yoluyla bulaşabilir.Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, bağırsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar doğurabilir.Bazı besin destekleri, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu katkılar sağlıyor. Bu desteklerin başında da çörek otu yağı geliyor. Günümüzde çörek otu tohumları ve yağı üzerinde yapılmış çok sayıda klinik çalışma bulunuyor.Vücudumuz tarafından üretilmeyen ve dışarıdan alınması gereken esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengin olan çörek otu yağı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek oluyor.Yapılan klinik çalışmalar sonucu, çörek otu yağının alerjik hastalıkların tedavisinde kullanımının olumlu etkileri olabileceği belirtilirken, sindirimin rahatlatılmasına da destek olarak kullanılabileceği ortaya çıkıyor.Elde edilen araştırmalar; çörek otu yağı kullanımının burun tıkanıklığı, kaşıntısı ve burun akıntısı ile hapşırma ataklarını azaltabileceğini gösteriyor.Kimyasal, koruyucu ve katkılı gıdalardan uzak durmak, yeterli temiz su tüketmek, stresle baş etmeyi öğrenmek, sağlıklı ve doğal besinler tüketmek, günlük egzersiz yapmak; bağışıklığı güçlü tutmak için basit ancak çok önemli önlemlerdir.Yalnızcabitkisel takviyelerin değil, tükettiğimiz sebze-meyvelerin de hangi koşullarda yetiştirildiği çok önemli. Kendimiz için yapabileceğimiz en önemli şey, sebze ve meyveleri kimyasallardan arındırmak. Sık sık önerilen sirke, bu kimyasalların temizlenmesinde yeterli değil. Ev tipi karbonat, pestisit ve benzeri kimyasallardan arındırmada çok daha etkili. Karbonatın ardından sirkede bekletmek, olası hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak için önerilebilir.

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