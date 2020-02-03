Kabızlığa ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri ile kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık, çok sık karşılaşılan ve çoğu insanın hayatında bir kez de olsa maruz kaldığı bir rahatsızlık türüdür. Normal şartlarda tedaviye gerek duymadan geçmektedir ancak kimi zaman kronik olarak yaşandığında özel beslenme programı ya da ilaçlar gerekebilir. Kabız rahatsızlığına yakalanan vatandaşlar, kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtını araştırıorlar.Bağırsağınızın ana işi, sindirim sisteminizden geçerken kalan yiyeceklerden su emmektir. Daha sonra dışkı (atık) oluşturur. Bağırsağın kasları sonunda atıkları ortadan kaldırılmak üzere rektumdan dışarı iter. Dışkı bağırsakta çok uzun kalırsa, geçmek zor ve zor olabilir. Kötü beslenme sıklıkla kabızlığa neden olur. Dışkıların yumuşak kalmasına yardımcı olmak için diyet lifi ve yeterli su alımı gereklidir. Lif bakımından zengin besinler genellikle bitkilerden yapılır. Lif çözünür ve çözünmez formlarda gelir. Çözünür lif suda çözünebilir ve sindirim sisteminden geçerken yumuşak, jel benzeri bir materyal oluşturur.

Çözünmeyen lif, sindirim sisteminden geçerken yapısının çoğunu korur. Her iki lif formu da dışkıyla birleşerek ağırlığını ve boyutunu arttırırken yumuşatır. Bu rektumdan geçmeyi kolaylaştırır.

Stres, rutin değişiklikler ve bağırsaktaki kas kasılmalarını yavaşlatan veya gitme isteğinizi geciktiren durumlar da kabızlığa neden olabilir.

Kabızlığın yaygın nedenleri şunlardır:

düşük lifli diyet, özellikle et, süt veya peynir bakımından yüksek diyetler

susuzluk

egzersiz eksikliği

dürtüyü bağırsak hareketi için geciktirmek

seyahat veya rutinde diğer değişiklikler

yüksek kalsiyum antasitleri ve ağrı kesici ilaçlar gibi bazı ilaçlar

gebelik

Altta yatan tıbbi problemler

Kabızlığa neden olabilecek altta yatan bazı tıbbi problemler şunlardır:

inme, Parkinson hastalığı ve diyabet gibi bazı hastalıklar

bağırsak tıkanıklığı, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya divertiküloz dahil olmak üzere bağırsak veya rektum ile ilgili sorunlar

laksatiflerin aşırı veya yanlış kullanımı (dışkıyı gevşetmek için kullanılan ilaçlar)

az aktif tiroid bezi dahil hormonal problemler

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her insanın normal bağırsak hareketleri tanımı farklı olabilir. Bazı kişiler günde üç kez, diğerleri haftada üç kez lavoboya gider.

Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerle karşılaşırsanız kabız olabilirsiniz:

haftada üçten az bağırsak hareketi

sert, kuru dışkı geçirme

bağırsak hareketleri sırasında gerilme veya ağrı

bağırsak hareketinden sonra bile dolgunluk hissi

rektal tıkanma yaşamak

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR? KABIZLIK NASIL GEÇER?

Diyetinizi değiştirmek ve fiziksel aktivite düzeyinizi artırmak, kabızlığı tedavi etmenin ve önlemenin en kolay ve en hızlı yoludur. Aşağıdaki teknikleri de deneyin:

Her gün, vücudu nemlendirmek için su gibi 1 1/2 ila 2 litre şekersiz, kafeinsiz sıvılar için.

Dehidrasyona, yani susuzluğa neden olan alkol ve kafeinli içecek tüketimini sınırlayın.

Diyetinize çiğ meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kuru erik veya kepekli tahıl gibi lif bakımından zengin yiyecekler ekleyin. Günlük lif alımınız 20 ila 35 gram arasında olmalıdır.

Et, süt, peynir ve işlenmiş gıdalar gibi düşük lifli gıdaları kesin.

Haftada en az beş kez günde 30 dakika olmak üzere, her hafta yaklaşık 150 dakika orta egzersiz yapmayı hedefleyin. Yürümeyi, yüzmeyi veya bisiklete binmeyi deneyin.

Bağırsak hareketi yapma dürtüsünü hissediyorsanız gecikmeyin. Ne kadar beklerseniz, tabureniz o kadar zorlaşabilir.

Gerekirse günlük beslenmenize lif takviyeleri ekleyin. Bol miktarda sıvı içmeyi unutmayın, çünkü sıvılar fiberin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.



Canlı aktif kültürlere sahip yoğurt ve kefirde bulunanlar gibi yiyecekleri günlük beslenmenize eklemeyi düşünün. Yapılan çalışmalar diyet değişikliğinin kronik kabızlığı olanlar için yararlı olabileceğini göstermiştir.