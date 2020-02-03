Mide yanmasına ne iyi gelir? Evde tedavi yöntemleri ile mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması çokça insanın başına gelen ve yemek sonrası huzursuzluk yaratan bir sağlık sorunudur. Mide yanması, göğsünüzde, sıklıkla boğazınızda veya ağzınızda acı bir tat ile ortaya çıkan yanma hissidir. Mide yanması belirtileri, fazla yemek yedikten veya uzanırken daha da kötüleşebilir. Genel olarak, evde mide ekşimesi belirtilerini başarıyla tedavi edebilirsiniz. Bununla birlikte, sık mide ekşimesi yemek yemeyi veya yutmayı zorlaştırırsa, belirtileriniz daha ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir. Peki, mide yanmasına ne iyi gelir? İşte mide yanmasına iyi gelen şeyler…

MİDE YANMASI NEDENLERİ

Mide ekşimesi tipik olarak mideden gelen içerikler yemek borusuna geri döndüğünde ortaya çıkar. Yemek borusu, yiyecekleri ve sıvıları ağızdan mideye taşıyan bir tüptür. Özofagusunuz midenize kardiyak veya alt özofagus sfinkteri olarak bilinen bir noktada bağlanır. Kardiyak sfinkter düzgün çalışıyorsa, yemek yemek borusundan çıkıp mideye girdiğinde kapanır.

Bazı insanlarda kalp sfinkteri düzgün çalışmaz veya zayıflar. Bu, mideden yemek borusuna geri sızan içeriğe yol açar. Mide asitleri yemek borusunu tahriş edebilir ve mide ekşimesi semptomlarına neden olabilir. Bu duruma reflü denir.

MİDE YANMASI İÇİN İLAÇ

Birçok insan küçük gastrointestinal problemleri tedavi etmek için reçetesiz (OTC) ilaçlar kullanır. Aslında, reçetesiz ilaçlar genellikle insanların mide yanması ve yetersizlik gibi gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) semptomları için kullandığı ilk tedaviler arasındadır.

Bazı insanlar GERD semptomlarını daha az yağlı ve baharatlı yiyecekler yemek gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edebilir. Ancak bu değişiklikler herkes için geçerli olmayabilir.

DOKTORA GİTMEK ÖNEMLİ

Birçok insan bazen mide ekşimesi yaşar. Bununla birlikte, haftada iki kereden fazla mide ekşimesi veya tedavi ile düzelmeyen mide ekşimesi yaşarsanız doktorunuza başvurmalısınız. Bu daha ciddi bir durumun işareti olabilir.

Mide yanması genellikle yemek borusu ve mide astarında yaralar olan ülserler veya gastroözofageal reflü hastalığı gibi diğer gastrointestinal durumların yanında ortaya çıkar. Mide ekşimeniz varsa ve geliştirirseniz doktorunuza başvurun:

• yutma güçlüğü

• yutma ile ağrı

• karanlık, katranlı veya kanlı dışkı

• nefes darlığı

• sırtınızdan omzunuza yayılan ağrı

• baş dönmesi

• baş dönmesi

• göğüs ağrısı ile birlikte terleme

Mide ekşimesi kalp krizi ile ilişkili değildir. Bununla birlikte, mide ekşimesi olan birçok insan kalp krizi geçirdiğine inanır, çünkü semptomlar çok benzer olabilir. Ancak şunlar varsa, kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz:

• şiddetli göğüs ağrısı

• nefes almada zorluk

• Çene ağrısı

• kol ağrısı

MİDE YANMASI NASIL GEÇİR?

Ara sıra mide ekşimesi yaşarsanız, semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilecek çeşitli ev ilaçları ve yaşam tarzı değişiklikleri vardır. Sağlıklı bir kiloyu korumak gibi yaşam tarzı değişiklikleri semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca şunlardan kaçınmalısınız:

• yemeklerden sonra uzanmak

• tütün ürünleri kullanma

• çikolata tüketmek

• alkol tüketimi

• kafeinli içecek tüketmek

Bazı gıdalar mide ekşimesi geçirme olasılığını artırabilir. Bunlar:

•karbonatlı içecekler

•turunçgiller

•domates

• nane

• kızarmış yiyecekler

Bu yiyeceklerden kaçınmak mide yanması yaşama sıklığınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

MİDE YANMASI NEDENİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Bu tedaviler semptomlarınızı iyileştirmezse, doktorunuzu görmeniz gerekebilir. Doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek ve size belirtilerinizi soracaktır. Doktorunuz ayrıca mide ekşimesine neyin neden olduğunu bulmak için birkaç test isteyebilir. Testler şunları içerebilir:

• mide veya karın röntgeni

• bir kamera ile donatılmış küçük bir tüpün boğazınıza ve karnınıza geçmesini içeren bir muayene gerekebilir. Ya da yemek borusu veya yemek borusunun tahrişini veya midenin astarını kontrol etmek için bir endoskopi yapılması gerekebilir.

• Özofagusunuzda ne kadar asit olduğunu belirlemek için pH testi yapılabilir.