Akdeniz diyeti 2020'nin en sağlıklı diyeti seçildi
"Akdeniz diyeti, uzmanların sıklıkla önerdiği bir beslenme şekli. Öyle ki Akdeniz diyeti, uygulanmasının kolay olması, bitkisel ağırlıklı olması, diyabet hastaları için ideal olması gibi nedenler göz önünde bulundurularak 2020'nin en iyi diyeti seçildi. Peki Akdeniz diyeti nasıl yapılır?"
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:17Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:34ABONE OL
Akdeniz diyeti, 2020'nin en iyi diyeti seçilmesinin yanı sıra sağlık uzmanları tarafından 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti de seçilmişti. Gelin bu beslenme şeklini daha yakından tanıyalım...