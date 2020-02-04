Ağız yarasına ne iyi gelir? Ağız içi yarası (aft) nasıl geçer?

Ağız yaraları çok sık karşımıza çıkmaktadır ve konuşmaktan tutun da yeme yemeye kadar birçok aktivitede bizi rahatsız eder. Bu sebeple de vatandaşlar sık sık ağız yarası nasıl geçer ve ağız yarasına ne iyi gelir sorularının yanıtını araştırıyor. Ağız yaraları genellikle küçük bir tahriştir ve sadece bir veya iki hafta sürer. Bununla birlikte, bazı durumlarda, ağız kanserini veya herpes simpleks gibi bir virüsten kaynaklanan bir enfeksiyonun habercisi olabilirler.

AĞIZ YARASI NEDENLERİ NELERDİR? İŞTE AĞIZ YARASI ÇEŞİTLERİ

Soğuk algınlığı

Ağız ve dudakların yakınında görünen kırmızı, ağrılı, sıvı dolu blister

Etkilenen bölge, boğaz görünür olmadan önce sık sık karıncalanır veya yanar

Salgınlara düşük ateş, vücut ağrıları ve şişmiş lenf düğümleri gibi hafif, grip benzeri semptomlar da eşlik edebilir

Anemi

Semptomlar, kırmızı kan hücreleriniz vücudunuzda yeterince oksijen taşımada sorun yaşayacağınız şekilde azaltıldığında, hasar gördüğünde veya bozulduğunda ortaya çıkar. Semptomlar soluk, soğuk cilt, soluk diş etleri, baş dönmesi, baş dönmesi, yorgunluk, artmış veya azalmış kan basıncı ve yarış veya çarpma kalbini içerir.

Aneminin birçok nedeni vardır ve hızlı bir şekilde (yaralanma veya ameliyat sonrası gibi) veya uzun süre ortaya çıkabilir.

Pamukçuk

Aft yaralarına aftöz stomatit veya aftöz ülser denir. Ağzın içinde kırmızı, beyaz veya sarı renkte görünen küçük, ağrılı, oval şekilli ülserlerdir.

Genellikle zararsızdırlar ve birkaç hafta içinde kendi başlarına iyileşirler.

Tekrarlayan ülserler, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, vitamin eksikliği veya HIV gibi diğer hastalıkların bir işareti olabilir.

AĞIZ YARASINA NE İYİ GELİR?

Küçük ağız yaraları genellikle 10 ila 14 gün içinde doğal olarak kaybolur, ancak altı haftaya kadar sürebilir. Bazı basit ev ilaçları ağrıyı azaltmaya ve muhtemelen iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Şunları deneyebilirsiniz:

• sıcak, baharatlı, tuzlu, narenciye bazlı ve yüksek şekerli gıdalardan kaçının

• tütün ve alkolden kaçının

• tuzlu su ile gargara

• buz, şerbet veya diğer soğuk yiyecekleri ağzınızda bekleterek tüketin

• yaraları veya kabarcıkları sıkmak veya tahriş etmekten kaçının

• ince bir karbonat ve su macunu sürün

• hidrojen peroksit yani oksijenli suyu nazikçe yaraya sürün

• Eczacınızdan yardım alarak reçetesiz satılan diğer ilaçlar, macunlar veya gargara hakkında bilgi isteyin

Ağız yaralarınız için doktora giderseniz, bir ağrı kesici ilaç, antienflamatuar ilaç veya steroid jel reçete edebilirler. Ağız yaralarınız viral, bakteriyel veya mantar enfeksiyonunun bir sonucuysa, doktorunuz enfeksiyonu tedavi etmek için bir ilaç yazabilir.