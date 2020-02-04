Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısını geçiren kesin çözümler!

Özellikle ağız sağlığının korunması kişilerin yaşam kalitesinin düzgün olması açısından oldukça önem taşımaktadır. Vücut sağlığının korunması adına da diş ve ağız sağlığı önemlidir. Diş ağrısının sebebi kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bu bakımdan tedavi yöntemi de aynı oranda farklı olacaktır. Ağrıların ve hassasiyetlerin giderilmesi için hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Özellikle ılık tuzlu su ile gargara yapmak hem ağız hem de diş sağlığını koruyacaktır. Buna göre; diş ağrısını ne keser? Diş ağrısına evde çözümler nelerdir?

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle ağrının sebebinin bulunması gerekir. Sebebi bulunduktan sonra tedavi yöntemleri de değişkenlik gösterecektir. Örneğin; diş eti çekilmesi varsa bu duruma mutlaka bir diş hekiminin müdahalesi gerekmektedir. Açık yüzeyler dolgu ya da protezlerle kapatılabilir. Diş ağrısına evde yapılacak yöntemlerden bir tanesi de ılık tuzlu su ile gargara yapmaktır. Ya da yumuşak bir diş fırçası ile diş etleri dairesel hareketler ile temizlenebilir. Bu şekilde rahatlama sağlanacaktır.

Bunların dışında yemekten sonra yemek artıklarının diş aralarına sıkışması da diş etine baskı yapabilir. Bunlara da septal ağrı denir. Bu durumun da etkili bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Diş ipi bu durum için idealdir.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Diş ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Tedavi için mutlaka doktora gidilmeli ve muayene olunmalıdır. Ancak belli başlı diş ağrılarının sebepleri olabilir. Bunlardan birkaçı;

Çürük dişler

Dentin hassasiyeti

Gömülü dişler

Diş eti kaynaklı ağrılar

Yansıyan diş ağrıları

Sinüzit



ÇÜRÜK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Dişi ağrıyan vatandaşlar "Diş ağrısına ne iyi gelir?" ya da "Diş ağrısını ne geçirir?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bunun için kalıcı çözümler gerekmektedir. Geçici çözümler belli bir süre sonra bu ağrıyı tekrarlatacak ve kişileri rahatsız edecektir. Diş ağrısını hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir ancak kalıcı tedavi yapılmazsa bu ağrı tekrar başlayabilir. Bu sebepten ötürü diş ağrısı olanlar doktora görünmelidir.

20'LİK DİŞ AĞRISI VE NEDENLERİ

Üst ve alt çenelerde yer alan dişlerin en sonunda çıkanlarına 20'lik diş denir. Kimi zaman bu dişler çıkarken ağrı yapar ancak herkeste de aynı ağrıyı gösterecek diye bir durum yoktur. Bazen bu dişler gömülü kalır ve çıkmaları gereken yaş civarında çıkmaz. Bu durumda ağrıya sebep olurlar. Aynı zamanda çenenin küçük olması ya da ağız içinde yeterli boşluk olmaması da bu duruma sebep olur.