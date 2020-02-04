Erkeklerde en fazla ölüme yol açan kanser türü...

Ölümlerin yüzde 20'si akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşirken, bunu bağırsak kanseri (yüzde 12), göğüs kanseri (yüzde 7) ve pankreas kanseri (yüzde 7) takip etti. Üye ülkeler arasında kanser nedeniyle ölüm oranı en yüksek Macaristan'da seyrederken, en düşük orana sahip ülke de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

AB'DEN KANSERLE MÜCADELE GİRİŞİMİ

AB Komisyonunun bugün kanserle mücadele için "Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planı" başlıklı yeni bir girişimi açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede geniş bir kampanya yürütmeyi planlayan AB, araştırmaya daha fazla kaynak ayırma, tedavi masraflarını düşürme, tütün kontrolünü artırma ve vatandaşları sağlıklı yaşam biçimi hakkında bilgilendirme gibi unsurlar içeren bir girişimi duyuracak. Girişim çerçevesinde ilk olarak bir "kamuoyu müzakere" süreci yürütülecek.

Konuya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Komisyon Başkanı olarak 'Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planı'na katkı sağlayacağım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.