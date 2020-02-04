Gribe ne iyi gelir? Grip ve nezleye hangi bitki iyi gelir?

Grip tedavisi, esas olarak vücudunuz enfeksiyonu temizleyene kadar büyük semptomların giderilmesi anlamına gelir. Grip, çok sık rastlanılan bir sağlık sorunudur ve bulaşıcıdır. Özellikle, corona virüsü salgınının gündem olduğu 2020 yılında vatandaşların grip konusundaki hassasiyeti daha çok arttı. Peki, gribe ne iyi gelir ve grip nasıl geçer? Grip için kullanabileceğiniz tedavi yöntemleri haberimizde yer almaktadır. İşte, gribe iyi gelen şeyler ve grip nasıl geçer sorusunun yanıtı…

Antibiyotikler gribe karşı etkili değildir, çünkü bakteriden değil bir virüsten kaynaklanır. Ancak doktorunuz mevcut olabilecek herhangi bir ikincil bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotik reçete edebilir. Belirtilerinizi tedavi etmek için muhtemelen bazı kişisel bakım ve ilaç kombinasyonlarını önereceklerdir.

GRİBE NE İYİ GELİR? GRİPTEN NASIL KORUNULUR?

Grip komplikasyonları açısından yüksek risk altında olan kişiler derhal tıbbi yardım almalıdır. Yüksek riskli gruplar arasında 65 yaş ve üstü yetişkinler, hamile olan veya doğum sonrası iki haftaya kadar olan kadınlar ve bağışıklık sistemlerini zayıflatan kişiler bulunur.

Bununla birlikte, çoğu durumda, grip sadece seyrini sürdürmelidir. Grip olan insanlar için en iyi tedaviler çokça dinlenme ve bol miktarda sıvı tüketmektir. Çok fazla iştahınız olmayabilir, ancak gücünüzü korumak için düzenli yemek yemek önemlidir.

Evden veya okuldan uzak durmaya çalışın ve belirtileriniz geçene kadar geri dönmeyin.

Ateşi düşürmek için alnına serin ve nemli bir bez yerleştirin veya serin bir banyo yapın. Reçetesiz (OTC) ağrı kesiciler ve asetaminofen (Tylenol) veya Advil, Motrin gibi ateş düşürücüler de kullanabilirsiniz.

Diğer kişisel bakım seçenekleri şunları içerir:

Burun tıkanıklığını gidermek için bir kase sıcak çorba içebilirsiniz.

Boğaz ağrısını yatıştırmak için ılık tuzlu su ile gargara yapın.

Alkolden kaçının.

Sigara içmeyi bırakın.

Soğuk algınlığı ve grip ilk başta benzer görünebilir. Her ikisi de solunum yolu hastalıklarıdır ve benzer semptomlara neden olabilir. Ancak farklı virüsler bu iki koşula neden olur. Belirtileriniz aralarındaki farkı anlatmanıza yardımcı olur.

Hem soğuk algınlığı hem de grip birkaç yaygın semptomla ortaya çıkar. Her iki hastalığı da olan insanlar sıklıkla yaşar:

burun akıntısı veya burun tıkanıklığı

hapşırma

vücut ağrıları

genel yorgunluk

Gribe karşı iyi gelen kür;

2 adet metal 1 lira büyüklüğünde nar kabuğu ve 1 tatlı kaşığı hibiskusu kaynayan 1 bardak suya ilave ediniz. 5 dakika kısık ateşte demleyin ve ılımaya bırakın. Ilıkken ve günde 1 kez aç karnına içiniz.