Güneş yanığına ne iyi gelir? Ciltteki güneş yanığı nasıl geçer? Evde çözüm önerileri

Tekrarlanan güneş yanığı hastalık riskini artırır. Açık tenli insanlar, özellikle genetik yatkınlığı olanlar için, güneş yanığı melanom gelişiminde açık bir rol oynar. Araştırmalar, cilde zarar veren UV ışınlarının, tümör baskılayıcı bir geni de değiştirebileceğini ve böylece yaralı hücrelere kansere geçmeden önce onarım şansını azalttığını gösteriyor. Peki, bunca tehlikeli olan güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı nasıl geçer? Haberimizde güneş yanığına ilişkin riskleri ve güneş yanığı geçirme yöntemlerini sizin için derledik.

GÜNEŞ YANIĞI ZARARLARI NELERDİR?

Açık havada çalışan veya spor yapan kişiler, cilt kanserine neden olabilecek güneş yanığı riski taşırlar.

Çocukluk veya ergenlik döneminde bir kabarcık güneş yanığı bile, daha sonra yaşamda melanom geliştirme şansınızı iki katından fazla artırır.

İlk güneş yanığından başlayarak zamanla cilt hasarı artar. Ne kadar çok yakarsanız, cilt kanseri riskiniz o kadar artar. UV hasarı, belirgin bir yanma olmasa bile ortaya çıkabilir.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER? GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanığı genellikle evde tedavi edilebilir. Bunu yapmak için şunları yapmalısınız:

Bolca su için. Güneş yanıkları sizi kurutur, bu da kabarcıkların iyileşmesini önleyebilir.

Cildinizdeki ısının bir kısmını almak için kabarcıklara soğuk ve nemli kompresler yerleştirin.

Yanık üzerine aloe ile nemlendirici uygulayın. Nem, kabarcıkların daha erken iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Kabarcıkları kaşımayın veya patlatmayın. Bu, enfeksiyon olasılığını önemli ölçüde artırır ve cilde yaralanmaya neden olabilecek hasara neden olabilir.

Kabarcıklar iyileşene kadar güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Kabarcıklar patlarsa (kasıtlı olarak patlatmayın), alanı temiz tutun ve antibiyotik merhem uyguladıktan sonra gevşek gazlı bez kullanarak bir bandaj uygulayın. İyileşmeyi hızlandırmak için alanı bir bandajla kaplayın.