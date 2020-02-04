Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 4.2.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 16:07 ABONE OL
Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında

NHS yetkilileri bugün düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde yayılan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NHS yetkilileri, koronavirüs teşhisi koyulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek, en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu belirtti. Öte yandan, teşhis koyulan hastaların ortalama 20 gün gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

10 BİN SAĞLIK PERSONELİ VUHAN'A GİDECEK

Basın toplantısında soruları yanıtlayan yetkililer, yarına kadar koronavirüse karşı mücadele için Vuhan'a gidecek olan sağlık personeli sayısının 10 bini bulmasını beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN