Reflüye ne iyi gelir? Reflü şikâyetlerini azaltan yiyecekler nelerdir?

Bir mide rahatsızlığı olarak bilinen reflü, toplumda mide yanması olarak biliniyor. Genellikle bu rahatsızlık ile karşı karşıya olan hastalar, hekimine göğüs kafesinde yanma şikâyeti ile gidiyor. Reflü toplumun yüzde 20'lik kesiminde görülürken, Avrupa'da bu ortalama yüzde 5 ile 20 arasında değişkenlik gösteriyor. En sık görülen reflü belirtisi ise yemek yedikten sonra gelen yanma hissidir. Bu noktada baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol, meyve suları mide yanmasını tetikleyen olaylar arasında yer alıyor. Toplumumuzda sık sık görülen bu hastalık nedeniyle bireyler, 'reflüye ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?' gibi aratmaları gerçekleştiriyor. Bu noktada vatandaşlar reflüye iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürlerini merak ediyor. Sabah.com.tr olarak biz de reflü nedenler, tedavisi, belirtileri ve iyi gelen besinlere haberimizin içerisinde yer verdik…

REFLÜYE NE İYİ GELİR? REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN YİYECEKLER NELERDİR?

Toplumda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olan reflü ile ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık;

Reflü Neden Olur?

Yemek borusunda uzunca bir süre fazla miktarda mide asidi bulunması ve temasta bulunmasından kaynaklı Gastroözefageal reflü gerçekleşir. Uzun süreli temas neticesinde yemek borusunda oluşan hasar yanma hissine sebep olur.

Reflü Belirtileri Nelerdir?

Mideden boğaza doğru yayılan yanma hissiyatı reflünün en önemli belirtileri arasındadır. Özellikle yemek yedikten sonra karşılaşılan bir rahatsızlık olan reflü baharatlı, yağlı gıdalar, alkol ve çikolata tüketiminden sonra gerçekleşir.

Reflü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Reflü genellikle toplumuzun yüzde 20'lik bir kısmında görülen bir rahatsızlıktır. En belirgin özelliği mideden ağza doğru oluşan kısımda yanma hissiyatıdır. Nadir de görülse bulantı, kusma, yutkunmada zorluk, geğirme gibi rahatsızlıklarda hastalığın ilerleyen safhalarında sıklıkla görülebilir. Bu belirtiler yaşandığı takdir de reflü tedavisine başlanması gereklidir. Bu şikâyetler ile karşılaşan bireylere reflü tedavisi konulabilir.

Peki, tedavisi nasıl yapılır? İşte yanıtı;

Reflü tedavilerinde uzmanların en çok üstünde durduğu konulardan bir tanesi yaşam tarzında değişikliğe gitmedir. İlk aşaması mide yanması ile başlayan ve daha sonra yukarıdaki rahatsızlıkların yaşandığı reflünün tedavisinde mide rahatsızlığını baskılayan ilaçlar tercih edilebilir. Tabiki bundan önce tanığı koyabilmek için endeskopi, manometrik çalışmalar, pH ölçümleri tercih edilmektedir. Reflü tedavisine başlayan hastalar yaşam tarzını değiştirmeli, dar elbiseler giymekten kaçınmalı, alkolden, çikolatadan, nane vb. uzak durulmalıdır.

Reflü tedavi edilmezse ne olur?

Reflünün tedavi edilmemesi gibi durumlarda boğulma hissi, kilo kaybı, yutma güçlüğü, kanama gibi rahatsızlıklar kullanılabilir. Peki, reflü ülsere neden olur mu?

Reflü bazı durumlarda ülsere neden olabilir. Klasik reflü belirtileri, hastanın reflü olma tanısını kuvvetlendirir. Daha rasyonel bulguların; endoskopik incelemeyle ve 24 saat süreyle yemek borusuna gelen mide asidinin bir cihaz yardımıyla ölçülmesi ile reflü olup olmadığı belirlenebilmektedir. Reflüye bağlı olarak kanama, ülser, yemek borusunda delinme veya darlık gelişebilmektedir.