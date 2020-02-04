Yeşıl çay kanser oluşumunu engelliyor

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanserin görülme sıklığı hızla arttı, neredeyse her ailede bir kanser hastası bulunuyor. Hastalar, kanserin tedavisinde zaman zaman bitkilerden şifa bulmaya çalışıyor. Peki bitkilerin kanser tedavisinde yeri var mı veya ne kadar var? Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, çıkardığı '50 Soruda Kanser' kitabında bu konulara da değindi. Tüm bu soruları Prof. Dr. Berrin Pehlivan yanıtladı…Bitkilerin kansere karşı koruyucu ve tedavi edici olduğu yüzyıllardır biliniyor. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da bitkilerden elde edilmiştir. Kanser tedavisi sırasında hastaların yüzde 50-60'ı radyoterapi veya kemoterapilenin yanı sıra değişik bitki ve besinler kullanıyor.Hemen hemen bütün kanser türlerinde koruyucu ve iyileştirici etkisi, antioksidan ve iltihap azaltıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kanserli hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını engeller, beslenmesi için gerekli damarlanmayı önler. Ayrıca kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinin azaltılmasında da katkısı vardır. Ancak antioksidan etkisi sebebiyle radyoterapi sırasında kullanılmaması tercih edilir.Brokoli, karnabahar, su teresi, Brüksel lahanası, roka, Çin lahanası, turp ve şalgam gibi sebzeleri içeren brassika cinsi bitkilerin bir parçasıdır. Sindirim sırasında özellikle midede indoller, nitriller, tyosiyanatlar ve izotiyosinatlar gibi bileşiklere dönüşürler. Laboratuvar çalışmalarında, bu bileşiklerin hayvanlarda kansere karşı koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Yapılan deneylerde, DNA hasarından hücreleri koruyabildikleri, kanserojen maddeleri etkisiz hale getirebildikleri, programlı hücre ölümüne sebep olabildikleri, ayrıca metastazı ve tümör büyümesi için gerekli olan yeni damar oluşumunu etkiledikleri görülmüştür.Çayda, kafein ve polifenol bulunmaktadır. Polifenoller, bioaktif olan bileşendir ve katesin içerir; antioksidan özelliğini bu katesin verir. Yeşil çayda daha fazla katesin olduğu için antioksidan etkisi diğer çaylara göre daha fazladır. Laboratuvar çalışmalarında yeşil çayın; kanser hücrelerinin büyümesini durdurduğu, kanserin beslenmesi için gerekli olan yeni damarların oluşumunu engellediğini, vücut hücrelerini UV hasarına karşı koruduğu, bağışıklık sistemini desteklediği ve vücutta enzimleri aktive ederek kanser oluşumunu engellediği ortaya çıkmıştır.ZENCEFILIN meme kanseri modeli ile yapılan hücre kültürü çalışmasında, kanser kök hücresini öldürmede çok kullanılan birçok kemoterapi ilacından daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu da, zencefili kanser tedavisinde daha da popüler hale getirmiştir.

BUGÜN NELER OLDU