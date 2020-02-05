Bademcik şişmesi neden olur, belirtileri nelerdir? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Şayet sabahları uyandığınızda bademciklerinizde bir şişlik hissediyorsanız, boğanızda ağrı ve kaşıntı söz konusu ise bademcik şişmesi için ne yapmalı sorusuna yanıt arıyor olabilirsiniz. Temelde bademciklerin iltihaplanmasına bağlı olarak meydana gelen bu problemin gün içerisindeki diğer belirgin belirtileri ise yutkunmada zorlanma, ağız kokusu, seste değişik şeklindedir. Peki bu problemi yenmek için ne yapmak gerekiyor? Bademcik şişmesine iyi gelen evde çözüm yöntemleri nelerdir?
Bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel yöntemler mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Bademciklerdeki şişliğin inmesini sağlayacak bitkilerin kullanımı için doktor görüşü alınmalıdır. Bademciklerin temel görevi, vücuda solunum aracılığıyla dahil olan virüs ve mikroplara karşı savunma merkezinin başlangıcı görevini görmektir. Bademciklerin söz konusu mikroplar karşısında galip gelememesi halinde bademciklerde iltihaplanma meydana gelir. Bu iltihaplanma da şişme problemini doğurur. Görevi mikropları filtrelemek olan bademciklerin iltihaplanması ve buna bağlı olarak şişmesi problemi ile her yaşta karşılaşmak mümkündür. Ancak bu problem çocuklarda, yetişkinlere göre daha sık bir şekilde görülür.
Birer lenf bezi olan bademcikler, iltihaplanarak şişmeleri halinde bu şişkinlik dışarıdan fark edilemez. Fakat el ile dokunarak söz konusu şişkinliğin fark edilmesi mümkündür. El ile yapılan muayenede çenenin alt kısmında ve boğazın iki yanında şişlik fark edilebilir. Bademciklerde şişkinliğin çok ileri düzeyde bir hal almaması halinde şişliğin dokunmadan fark edilmesine olanak yoktur.
Bademciklerin şişmesinin öncü belirtilerinin aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür. Bademcik şişmesi belirtileri:
Bademcik şişmesi problemi evde uygulanması mümkün doğal yöntemler ile yok edilebilir. Tuzlu su ile gargara gibi evde doğal yöntemlerin yanı sıra bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel yöntemlerden de faydalanılabilir.
Halk arasında mucizevi olarak nitelendirilen ve hemen her derde deva görülen bazı bitkilerden faydalanarak bademciklerinizdeki şişlik problemini giderebilirsiniz. Güçlü antioksidan olma özelliğinin yanı sıra yatıştırıcı etkisi bulunan bu bitkiler, kısa süre içerisinde bademciklerdeki şişliğin inerek boğazların rahatlamasını sağlar. Bu bitkilerin şu şekilde sıralanması mümkündür:
Bademcik şişmesi nasıl geçer sorusu bu şekilde yanıt bulurken kronik bademcik enfeksiyonu ve ses kısıklığına karşı İbrahim Saraçoğlu kürü de faydalı olabilir. Bu kürün hazırlanışı ve kullanım şekli şöyledir:
Bademcik şişmesine ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu adaçayı kürü:
Öte yandan gargaranın yanı sıra bir aylık süre boyunca bir çay bardağı adaçayı içmek de boğazların rahatlamasını sağlayacaktır. Fakat demleme süreci tamamlandıktan sonra bitkiyi çok fazla suyun içerisinde tutmamanız gerekir. Mutlaka süzerek bitki ile suyu ayrıştırmalısınız. En doğru uygulama şekli akşam yatmadan ve sabah uyanır uyanmaz adaçayı tüketmektir.