Faranjit nedir, belirtileri nelerdir? Faranjit tedavisi nasıl yapılır?

Soğuk havaların etkili olduğu kış aylarında ortaya çıkan ve yaşam kalitesini oldukça düşüren Faranjit rahatsızlığı soğuk algınlığına yakalanan kişilerde bu hastalıkla birlikte seyreder ve hastalığı yaşayan kişide boğaz kısmında rahatsızlıklara neden olur. Öte yandan bu hastalığa ilişkin detayları merak eden vatandaşlar faranjit nedir, nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Diğer yandan hastalığı yaşayan vatandaşlar kronik faranjite ilişkin ne iyi gelir, ilerlerse ne olur, öksürüğü nasıl geçer, bulaşıcı mıdır, kaç günde geçer sorularının da cevaplarını merak ediyor. Peki, faranjit nedir, nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

FARANJİT NEDİR, NASIL GEÇER? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Faranjit nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap boğazın farenks ismi verilen arka bölümünün iltihaplanması denilebilir. Halk tabiriyle boğaz ağrısı ve boğaz iltihaplanması ismi de verilebilir. Bu rahatsızlık en çok soğuk hava olaylarının etkili olduğu kış aylarında baş gösterir. Yakın olarak temasta bulunan kişiler arasında da yayılma hızla gerçekleşir. Bakteri yada virüs kaynaklı olabileceği için tedavi yöntemi de buna göre değişir.

FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farenjit hastalığının en önemli belirtilerinden en önemlileri, boğazda batma, yanma ve yutkunmada zorluk çekme, genizde akıntı, boğazda ağrı hissi, ateş, öksürük boğaz kuruluğu, kaşıntı ve yabancı cisim bulunması hissidir. Tüm bunların dışında yorgunluk, halsizlik halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı şeklinde belirtiler de ortaya çıkmaktadır.

FARANJİT NEDEN OLUR?

Kızamık

Suçiçeği

Boğmaca

Soğuk aLgınlığı nedenli adenovirüs enfeksiyonu

Öpücük hastalığı olarak adlandırılan enfeksiyöz mononükleoz

Grip virüsü influenza enfeksiyonu olarak sıralandırılabilir.

FARENJİT NASIL GEÇER?

Virüs kaynaklı farenjit hastalıklarından bu uygulamaları yaparak hastalığı iyileştirilebilir, bu uygulamalar yanında doktor muayenesi ve doktorun yazdığı ilaçlar önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde belirgin olarak iyileşme görülecektir. İşte o yöntemler...

Bolca sıvı kullanmak

Et suyu bulunan sıcak çorba tüketmek

Sıcak ve tuzlu suyla gargara yaparak Yatak istirahati yapmak

Bulunulan odayı nemli tutmak