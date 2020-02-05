Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Yarından itibaren...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

OKULLARDA TEDİRGİN EDECEK YAKLAŞIM İÇİNDE OLUNMAMALI

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı." dedi. Maske fiyatlarındaki artış konusundaki şikayetlere değinen Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Koronavirüsü ile ilgili önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Türkiye'de herhangi bir yeni korona virüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Yani korona virüs vakasına rastlanmamıştır. Bu virüs vakalarının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu biliyoruz. Bugün itibarıyla Belçika'nın ilavesiyle 27 ülkede korona virüse rastlandığını biliyoruz."

YARINDAN İTİBAREN BÜTÜN UÇUŞLARDA…

"Bugün itibarıyla her geçen gün sayının artmasıyla şu an eğer mümkünse bütün uluslararası uçuşlara termal kamera uygulamasının uygun olabileceği önerisine bizler de yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda yolculara termal kamera uygulamasına geçeceğimizi söylemek istiyorum."

MASKE FİYATLARININ ARTMASIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR

"Bir takım solunum maskelerini kullanmaya gerek olmadığının altını çizmek istiyorum. Piyasada maskelere talebin arttığını ve fiyatların yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu konuda özellikle ilaç ve tıbbi cihaz kurumu ile bakanlığımıza yoğun şikayetlerin yapıldığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızla iletimi halindeyiz vatandaşlarımızın haklarını korumak üzere tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızı söylüyorum. Maske sıkıntısı olduğuna dair haberler yapılıyor. Maske üretimi için yeterli kapasitenin mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Ortamları normal deterjanlarla temizlemenin yeterli olduğunu, el yıkamada normal sabunun yeterli olduğunu söylemek istiyoruz."

GÖZETİM ALTINA ALINAN HASTANIN DURUMU İYİ

"Büyükçekmece'de gözetim altına alınan hastamızın genel durumunun iyi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum."

BU AKŞAMDAN İTİBAREN ÇİN İLE SEFERLERİ DURDURUYORUZ

Bakan Koca, açıklamalarına şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü halen seyahat kısıtlamasının gerek olmadığını ifade ediyor. Ama biz bu akşamdan itibaren Çin ile seferleri durduruyoruz. Ülkemizde virüse rastlanmadı, dışarıdan gelebileceğini biliyoruz. Bunu önlemek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."