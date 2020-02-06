Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı ilaç kullanmadan geçer mi?

Baş ağrısı ile karşı karşıya kalındıktan sonra ilaç kullanmak belki kısa süreli bir çözümü beraberinde getirebilir fakat uzun vadede bakıldığında ilaç kullanmak vücut direncinizin azalmasına sebebiyet verir. İlaç kullanmadan baş ağrısını ne keser, baş ağrısına ne iyi gelir sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor eğer aşırı zonklayıcı bir ağrı varsa bunun migrenle doğrudan bir bağı vardır. Migren belirtileri arasında da kusma ve bulantı sayılabilir. Baş ağrısı çocuklardan yetişkinlere kadar herkeste görülebilir, baş ağrısı çeşitleri nelerdir?

Vatandaşların en çok şikayet ettiği baş ağrısı çeşitleri arasında migren, küme baş ağrısı ve gerilim tipi baş arısı vardır. Baş ağrısına neden olan faktörler arasında büyük stres, kan şekerindeki düşüklük, uykudaki düzensizlik, alkol kullanımı, aşırı sigara kullanımı, sürekli ağrı kesici kullanmak ve dehidrasyon vardır.

BAŞ AĞRISINI NE KESER? BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

HER ZAMAN BOL SU!

Ülkemizde sabah erken kalkıp çalışma hayatına başlayan bir birey, maalesef oldukça az su tüketmektedir. Sıvı eksikliği baş ağrısının en belirgin nedenleri arasında yer almaktadır. Baş ağrısından kaçınmak için muhakkak günde 2 litreden fazla su içmek gereklidir.

DÜZENLİ UYKU VE DİNLENME

Biraz önce de belirttiğimiz gibi düzenli uyku baş ağrısı konusunda oldukça belirleyici faktörlerdendir. Baş ağrısının sizin de kapınızı çalmaması için uyku akışınızı düzen içinde sağlamanız önemli.

MASAJ YAPARAK BAŞ AĞRINIZI AZALTABİLİRSİNİZ

Baş ağrısını ne keser? sorusunun en temel cevaplarından biri de masajdır. Sızlayan noktaya göre masaj yaparak gevşeme sağlanabilir. Hafifçe hareketlerle başınızın iki tarafını, ensenizi ve üstünü ovabilirsiniz bu da rahatlama sağlayacaktır.

DÜZENLİ BESLENME

Hayat akışı içerisinde bazen yemek yemeyi unutabiliyoruz, bu da baş ağrısına davetiye çıkarıyor. Baş ağrısı konusunda kahvaltıyı düzenli yapmak, öğle yemeğini es geçmemek ve akşam yemeğinde yeterli karbonhidrat ve proteini almak önemlidir.

LİMONLU SU TAKVİYESİ

Baş ağrısı yaşadığınız anlarda bir bardak suyun içerisine bir limon sıktıktan sonra içerseniz baş ağrısınızda bir azalma yaşayacaksınız, bir de yoğun baş ağrısı çektiğinizde televizyon, bilgisayar, telefon ve tablet gibi günlük yaşamımızın aktörlerinden uzak durmak gerekmektedir. Yoğun baş ağrısı esnasında bu yapay ışıklar sizi rahatsız edecek, ağrınızı daha da arttıracaktır.